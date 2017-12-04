Duvara resim çizen çocuklarını ödüllendirdiler

Kanadalı çift, 6 yaşındaki çocuklarının duvara resim çizdiğini görünce kızıp bağırmak yerine harika bir çözüm üretti. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre beyin cerrahı olan baba Dr. Eric Masicotte ve eşi küçük çocuğun yeşil keçeli kalemle duvara çizdiği evi adeta bir sanat galerisinde sergileniyormuşçasına çerçeveletti.

Çift, resmin yanına eserin bir açıklamasını da eklemeyi unutmadı: “Tamamlanmamış Ev. Lateks boya üzerine keçeli kalem. Anne babasına sürpriz hediye olarak vermiştir. 13 Kasım.”