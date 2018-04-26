Ehliyet sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından sürücü olmak isteyen adaylara yönelik olarak uygulanıyor. Sürücü adaylarının, 21 Nisan'daki sınav sonrasında ehliyet heyecanı devam ediyor. MEB dün ehliyet sınavında çıkan soru ve cevapları yayınladı. Peki ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

EHLİYET SINAVI SORU VE CEVAPLARI

4 farklı kitapçık ile yapılan sınavın soru ve cevapları için, aşağıdaki bağlantılara tıklayın...

21 NİSAN EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI (K KİTAPÇIĞI)

21 NİSAN EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI (L KİTAPÇIĞI)

21 NİSAN EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI (M KİTAPÇIĞI)

21 NİSAN EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI (N KİTAPÇIĞI)

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

21 Nisan'da, 2018 yılında gerçekleştirilecek 5 ehliyet sınavından ikincisi yapıldı. MEB'in ehliyet sınavına dair yayınladığı kılavuzda, sınav takviminin yanında sınavların ne zaman açıklanacağı da yer alıyor. Takvime göre dün soru ve cevaplarının yayınlandığı 21 Nisan'daki ehliyet sınavının sonuçları 3 Mayıs 2018 Perşembe günü açıklanacak.

DİREKSİYON SINAV TARİHLERİ

Ana sınav tarihleri

12-13 Mayıs 2018

19-20 Mayıs 2018

Ara sınav tarihleri

2-3 Haziran 2018

9-10 Haziran 2018

EHLİYET SINAVINDA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

a. Soru itirazları, soru ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren 5(beş) takvim günü, sonuç itirazları ise sonuçların aynı internet adresinde yayımlanmasından itibaren de 5 (beş) takvim günü içinde dilekçeyle ÖDSGM’ye yapılacaktır.

b. Kursiyerler, sınav sorularına, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekont/ATM işlem fişi ve sınav adının ve tarihinin olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.

c. Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu onaylanmayan ya da yanlış yatırılan ücretlere dair kursiyerlere ücret iadesi yapılacaktır. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

ç. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılacaktır.

Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezi ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında TC kimlik no ile sorgulama yaptırılarak iade edilecektir.

Adaylara kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacaktır bu nedenle başvuru sırasında geçerli bir GSM(cep) telefon numarası girilmesi zorunludur.

d. Faksla veya e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

e. İtirazların cevaplanmasında ÖDSGM genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile kursiyerin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

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