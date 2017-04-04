Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa'nın Yenişehir ilçesine yapılacak 86 yatak kapasiteli hastanenin temelini attıktan sonra İnegöl'e gelerek Mobilya Vadisini ziyaret etti. Burada KDV ve ÖTV indirimleri ile ilgili bilgiler verdi.



Bakan Mehmet Müezzinoğlu, "Bakanlar Kurulu, konutta KDV oranlarında düzenleme yaptı. Elektrikli ev aletlerinin ÖTV'si 30 Nisan'a kadar sıfırlandı. Resmi gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla ÖTV'de yeni oran uygulanacak. Yeni karara göre elektrikli ev aletlerinin ÖTV'si 30 Nisan'a kadar sıfırlandı. Ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan KDV oranı da 30 Nisan'a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak tespit edildi. Bu indirimin hem mobilyacılarımıza hem de vatandaşlara olumlu yansıdığını burada bir kez daha gördük. KDV indiriminin devam etmesi için gerekeni yapacağız" dedi.

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