İndirim mağazaları yüzde oyunuyla tüketiciyi aldatıyor

Piyasada yeterli denetimin olmaması nedeniyle tüketicilerin etiket ve reklam oyunları ile aldatılmaya çalışıldığını belirten Ferda Hekimci, "Yüzde 90'a varan', 'yüzde 50 artı 50 ' şeklinde reklamlarla yapılan yüzde oyunları ile tüketicinin aklı karıştırılıyor. Tüketicinin daha fazla mağdur olmaması için yetkilileri göreve çağırıyoruz. Vatandaşlar, etiketleri iyi okusun, indirimli satışlar ve etiket ile ilgili sorunları tüketici dernekleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, belediyeler ve ilgili odalara bildirsin" dedi.





TÜDEF Genel Başkan Yardımcısı Ferda Hekimci, yaz sezonunun bitmesi nedeniyle indirimli satışların çoğaldığına dikkat çekerek tüketicileri uyardı.

Hekimci yaptığı açıklamada, mağaza vitrinlerine asılan indirimli satış reklamları ile ve etiketlerin bir çoğunun kanun ve yönetmeliklere aykırı olduğunun altını çizerek şöyle dedi:

Piyasada yeterli denetim olmadığı için, tüketiciler etiket ve reklam oyunları ile aldatılmaya çalışılıyor. 'Yüzde 90'a varan', 'yüzde 50 artı 50' şeklinde reklamlarla indirimin net tutarı açıklanmadan tüketicinin mağazaya yönlenmesi sağlanıyor. Yapılan yüzde oyunları ile tüketicinin aklı karıştırılıyor

Hekimci, yürürlükte olan '6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun' gereğince çıkartılan Fiyat Etiketleri Yönetmeliği'nin getirdiği yasal zorunlulukları bazı istisnalar dışında hemen hiç bir satıcı sağlayıcının uygulamadığını vurguladı.

Hekimci, "Perakende satışa sunulan malların üzerinde veya ambalajlarında etiket bulunması gerekir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir. Burada tüketici indirimden önceki fiyatı mutlaka satıcıya sormalıdır. İndirimden önceki fiyatının sorulması ve buna ilişkin olarak belge istenmesi tüketici hakkıdır" dedi.





NEDENSE YILLARDIR KAPANMIYORLAR



Hekimci, Bayram nedeniyle Ankara'da yaptıkları kısa bir gözlem sonucu uygulamada ilgili yasal mevzuata hemen hiç uyulmadığının kaydetti. Yapılan indirimlerin gerçek oranları yansıtmadığını belirten Hekimci, "Önce bindiriyor, sonra indiriyorlar. 'Tasfiye nedeniyle' indirimli satış yaptığını açıklayan bazı mağazalar, nedense yıllardır kapanmıyor. İndirimli satışlarda ayıplı mallar çıktığı takdirde satıcılar bunları indirimli olduğu gerekçesiyle geri almak istemiyor. İndirim günlerine özel ucuz, ama kalitesiz mal üretiliyor. Vatandaş 'bugün indirimli aldığı bir ürünün fiyatı bir gün sonra yarı yarıya düştüğü için 'kendimi aldatılmış hissediyorum' diye tüketici derneklerine şikayete geliyor. Bu şekilde hem tüketici, hem de dürüst satıcı mağdur ediliyor" dedi.

TÜKETİCİ ETİKETLERİ İYİ OKUSUN



Ferda Hekimci, vitrinlerde 'yüzde 90'a, yüzde 70'e, yüzde 50'ye varan' şeklinde reklamların yer aldığını, ancak teşhir edilen her üründe etiketin olmadığını, hangi fiyattan ne kadar indirildiğinin bilinmesinin de olanaksız olduğunu kaydetti, "Vatandaş indirimli satış reklamlarındaki aldatıcı hususları Reklam Kurulu'na, veya federasyonumuza bağlı tüketici derneklerine bildirsin" dedi.

İlgili yasa ve yönetmelikler kapsamında satışa sunulan ürünün hem vitrinde, hem de reyonda etiketinin olması ve etiket üzerinde indirimden önceki satış fiyatı, indirim oranı ve indirim sonrası satış fiyatı olmak üzere üç öğenin yer alıp almadığına dikkat etsin. Tüketici, indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatının malın satıcısına ya da hizmeti sağlayana ait olduğunu unutmasın. İlgili etiket ve fiyat yönetmeliğine göre, etiket veya fiyat listelerinde; malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dâhil satış fiyatı ile birim fiyatının yer alması gerektiğine dikkat etsin TÜDEF Genel Başkan Yardımcısı Ferda Hekimci

Hekimci, tüketicilere etiketleri iyi okumaları tavsiyesinde de bulunarak, indirimli satışlar, fiyat ve etiket uygulamaları ile bunların izlenmesi konusunda başta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere, belediyelerle ayrıca ilgili odaların kanunen görevli olduğunu hatırlattı ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye, tüketicileri ise bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde durumu yetkililere bildirmeye çağırdı.

indirim

yüzde

etiket

tasfiye nedeniyle

tüketici