Ülkelerin altın rezervleri

17 Ocak 2017 Salı, 16:42:12 | Güncelleme: 17:39:02
HABERTURK.COM
2017 Ocak ayı itibariyle hangi ülkenin ne kadar altın rezervi var, Türkiye kaçıncı sırada?
1
1|50
50 ÜRDÜN
Toplam Rezerv: 38,3 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 9,9 %
2
2|50
49 BULGARİSTAN
Toplam Rezerv: 40,3 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 6,1 %
3
3|50
48 BOLİVYA
Toplam Rezerv: 42,5 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 14,6
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4
4|50
47 BELARUS
Toplam Rezerv: 43,6 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 35,2 %
5
5|50
46 FİNLANDİYA
Toplam Rezerv: 49,1 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 17,6 %
6
6|50
45 ARJANTİN
Toplam Rezerv: 56,8 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 5,8 %
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7
7|50
44 PAKİSTAN
Toplam Rezerv: 64,5 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 10,9 %
8
8|50
43 DANİMARKA
Toplam Rezerv: 66,5 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 3,8 %
9
9|50
42 BREZİLYA
Toplam Rezerv: 67,2 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 0,7%
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10
10|50
41 MISIR
Toplam Rezerv: 75,6 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 15,7 %
11
11|50
40 ENDONEZYA
Toplam Rezerv: 78,1 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 2,7 %
12
12|50
39 KUVEYT
Toplam Rezerv: 79 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 8,6 %
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13
13|50
38 AVUSTRALYA
Toplam Rezerv: 79,9 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 5,8 %
14
14|50
37 IRAK
Toplam Rezerv: 89,8 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 7,1%
15
15|50
36 POLONYA
Toplam Rezerv: 102,9 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 3,5 %
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16
16|50
35 ROMANYA
Toplam Rezerv: 103,7 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 9,7 %
17
17|50
34 BIS (Uluslararası Ödemeler Bankası)
Toplam Rezerv: 104 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: -
18
18|50
33 GÜNEY KORE
Toplam Rezerv: 104,4 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 1,1 %
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19
19|50
32 YUNANİSTAN
Toplam Rezerv: 112,8 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 61,7 %
20
20|50
31 LİBYA
Toplam Rezerv: 116,6 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 5,9 %
21
21|50
30 MEKSİKA
Toplam Rezerv: 120,6 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 2,6 %
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22
22|50
29 GÜNEY AFRİKA
Toplam Rezerv: 125,3 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 10,2 %
23
23|50
28 İSVEÇ
Toplam Rezerv: 125,7 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 8,1 %
24
24|50
27 SİNGAPUR
Toplam Rezerv: 127,4 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 1,9 %
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25
25|50
26 TAYLAND
Toplam Rezerv: 152,4 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 3,3 %
26
26|50
25 CEZAYİR
Toplam Rezerv: 173,6 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 5,2 %
27
27|50
24 VENEZUELA
Toplam Rezerv: 188,9 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 62,4 %
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28
28|50
23 FİLİPİNLER
Toplam Rezerv: 196,3 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 8,8 %
29
29|50
22 BELÇİKA
Toplam Rezerv: 227,4 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 36,2 %
30
30|50
21 KAZAKİSTAN
Toplam Rezerv: 254,7 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 32,4 %
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31
31|50
20 AVUSTURYA
Toplam Rezerv: 280 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 44,9 %
32
32|50
19 İSPANYA
Toplam Rezerv: 281,6 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 16,7 %
33
33|50
18 LÜBNAN
Toplam Rezerv: 286,8 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 20,1 %
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34
34|50
17 İNGİLTERE
Toplam Rezerv: 310,3 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 8,5 %
35
35|50
16 SUUDİ ARABİSTAN
Toplam Rezerv: 322,9 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 2,2 %
36
36|50
15 PORTEKİZ
Toplam Rezerv: 382,5 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 57,2 %
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37
37|50
14 TÜRKİYE
Toplam Rezerv: 396,5 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 13,1%
38
38|50
13 TAYVAN
Toplam Rezerv: 423,6 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 3,6 %
39
39|50
12 ECB (Avrupa Merkez Bankası)
Toplam Rezerv: 504,8 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 26,3 %
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40
40|50
11 HİNDİSTAN
Toplam Rezerv: 557,8 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 5,7 %
41
41|50
10 HOLLANDA
Toplam Rezerv: 612,5 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 63,1 %
42
42|50
9 JAPONYA
Toplam Rezerv: 765,2 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 2,4 %
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43
43|50
8 İSVİÇRE
Toplam Rezerv: 1040 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 5,8 %
44
44|50
7 RUSYA
Toplam Rezerv: 1615,2 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 15,5 %
45
45|50
6 ÇİN
Toplam Rezerv: 1842,6 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 2,2 %
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46
46|50
5 FRANSA
Toplam Rezerv: 2435,8 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 63,9 %
47
47|50
4 İTALYA
Toplam Rezerv: 2451,8 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 67,2 %
48
48|50
3 IMF (Uluslararası Para Fonu)
Toplam Rezerv: 2814 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: -
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49
49|50
2 ALMANYA
Toplam Rezerv: 3377,9 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 68,1 %
50
50|50
1 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Toplam Rezerv: 8133,5 ton
Toplam Rezerv İçindeki Payı: 74,2 %
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