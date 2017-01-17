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Ülkelerin altın rezervleri

17 Ocak 2017 Salı, 16:42:12 HABERTURK.COM

2017 Ocak ayı itibariyle hangi ülkenin ne kadar altın rezervi var, Türkiye kaçıncı sırada?

  • 1
    1 | 50

    50 ÜRDÜN

    Toplam Rezerv: 38,3 ton

    Toplam Rezerv İçindeki Payı: 9,9 %

  • 2
    2 | 50

    49 BULGARİSTAN

    Toplam Rezerv: 40,3 ton

    Toplam Rezerv İçindeki Payı: 6,1 %

  • 3
    3 | 50

    48 BOLİVYA

    Toplam Rezerv: 42,5 ton

    Toplam Rezerv İçindeki Payı: 14,6

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