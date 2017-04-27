Altının gram fiyatı, 144,5 lira ile son bir ayın en düşük seviyesine indi. Dün gün içinde 145 liranın altını görse de döviz kurlarındaki toparlanmanın etkisiyle kayıplarını telafi ederek yükselişe geçen gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 146 liradan kapandı.

Altının gram fiyatı bugün ise düşüş eğiliminde hareket ederek 144,5 lira ile 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Saat 11.40 itibarıyla altının gramı 144,6 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 238, Cumhuriyet altını 970 liradan işlem görüyor.

Uluslararası piyasada altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 0,4'lük yükselişin ardından bugüne düşüşle başladı ve şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.264,4 dolar seviyelerinde dengelendi.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün akşam ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi reformu açıklamalarının ardından altının ons fiyatında toparlanma isteğinin öne çıktığını kaydetti.

Altının ons fiyatında yükselişin 1.271 dolar seviyeleri ile sınırlı kaldığına dikkati çeken Memiş, bu sabah Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikasında değişikliğe gitmemesinin küresel piyasalarda iyimserliğin devam etmesine neden olduğunu söyledi.

Memiş, bugün öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve Başkan Mario Draghi'nin açıklamalarının piyasaların odak noktasında olacağını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.260-1.270 dolar bandının, altının gram fiyatında ise 144,0-146,0 lira aralığının izleneceğini bildirdi.