Düğünlerin yeni gözdesi gram altın

Düğün sezonunun açılması ile birlikte kuyum sektörü de hareketlenmeye başladı. Tüketiciler en çok çeyrek altın ve gram altın tercih ederken, habertuk.com'a konuşan kuyumcular odası başkanları gram altına olan talepteki artışa dikkat çektiler.

"GRAM ALTIN SATIŞLARI YÜZDE 30 ARTTI"



İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler, bu yıl Ramazan’ın Mayıs ayının son haftasına denk gelmesi ile düğün sezonu hareketliliğinin de erken başladığını ifade etti. Kuyumculuk piyasasında işlerin Nisan ayı başından itibaren hızlandığını kaydeden İşer, piyasalardaki bu hareketliliğin Ramazan başlangıcına kadar süreceğine inandıklarını kaydetti.

İşler, çeyrek ve yarım altına talebin olduğunu, gram altınlarda ise satışların ivme kazandığını dile getirdi. Nisan ve Mayıs ayı içerisinde gram altın satışlarının, yaklaşık olarak yüzde 30 arttığından bahseden İşler, gram ve çeyrek altın arasındaki farkları şu şekilde açıkladı:

"Her ikisi de 22 ayar. Ancak, gramaj açısından farklılıkları var. Hediyelik olarak sunulan gram altın, 1 gram ve 0,5 gram ve 22 ayar standartlarında üretilirken çeyrek altının gramaj ağırlığı; 1.75 gram. Ayrıca, yatırımcılar için geliştirilen 24 ayar gram altınlar var. Bu altın çeşidi, yatırımcıların talebine göre 0,5, 1, 5, 10, 20 gram ve katları şeklinde satışa sunuluyor"

Özel günler olarak tabir edilen Yılbaşı, Sevgililer Günü, Anneler Günü ve düğün sezonu olarak nitelendirilen yaz aylarında altın satışlarının arttığını kaydeden İşler, "Bu yıl, Nisan ayıyla birlikte başlayan satış hareketliliğinin Ramazan ayının başlayacağı Mayıs ayı son haftasına kadar sürmesini bekliyoruz. Ramazan ayı, satışlar anlamında genelde durgun geçer. Ramazan’ın ardından Eylül sonuna kadar yine altın satışlarında düğünlerinin etkisiyle bir talep yükselmesinin yaşanacağını öngörüyoruz" dedi.

"100 TL AVANTAJLARI OLUYOR"



İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, vatandaşın alım gücünün azalması ile gram altın satışlarının arttığını belirtti. Baransel, şu açıklamalarda bulundu:

"Gram altınlar çeyrek görüntüsünde oluyor ve para takmak yerine gram altın alıp, düğünlerde gram altın takıyorlar. Hem alan 100 lira civarında kâr elde etmiş oluyor hem de destek verdiği düğün sahibine kazanç sağlamış oluyor. Fiyatlar artmaya başladıkça insanlar yarım gram altına da dönebilirler. Yarım gramlar da genellikle 50-60 lira değerinde olabiliyor ve pek de gelir elde edemiyor"

YÜZÜK VE KÜNYELERİN GRAMAJI DÜŞTÜ



Baransel, yüzük ve künyelerin normal şartlarda 10 gram yapılırken fiyatların artması ile birlikte 6-7 gramdan yaptıklarını dile getirdi. Aynı görüntüde daha ucuza altın satışı yaptıklarını belirten Baransel, vatandaşın da buna yöneldiğini söyledi.





"GRAM ALTIN ALINMASINI TAVSİYE ETMİYORUZ"



Ramazan öncesinde sünnet, nişan ve düğün yapmak isteyen insanların sayısında artış yaşandığına dikkat çeken Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Hasan H. Çavuşoğlu, altın satışlarının iyiye gittiğini dile getirdi.

Vatandaşa, gram altın yerine çeyrek altın almaları yönünde öneride bulunan Çavuşoğlu, "Gram altını insanlar ucuz olsun diye alıyorlar. Talep mutlaka oluyor.



Bütçeye göre düşündüğünde gram altın satışı yapılıyor. Fakat biz önermiyoruz. Her zaman için çeyrek altın daha iyi. Çeyrek altında hiçbir zaman zarar edilmez" dedi.





YATIRIM İÇİN HANGİ ALTIN DAHA İYİ?

Çavuşoğlu, altın alarak yatırım yapmak isteyenlere de şu önerilerde bulundu:

"Yatırım değil de tasarruf edilmesini öneriyoruz. Biz, çeyrek altınla tasarruf etmelerini öneriyoruz. Eski tarih yeni tarih fark etmez. Tarihin eski olması altına değer kaybettirmez. Hem kullanayım hem de takayım deniliyorsa işçiliği olmayan altınları almalarını öneriyoruz. İşçiliği az olan ürünleri alırlarsa çok değer kaybetmeden hem kullanabilecek hem de ileride satıp kazanç sağlayabilecekler. Aldıklarını altınların fişini, faturasını, sertifikasını mutlaka saklasınlar, Kuyumcularla alacakları altın hakkında mutlaka konuşsunlar. İşçiliği çok olan altınlar her zaman yüzde 30 zarar sağlar. Bu yüzden, işçiliği az olan, kuyumcularımızın ürettiği takıları almalarını öneriyoruz"

"FİYAT ARTTIKÇA GRAM ALTINA YÖNELİYORLAR"



Bakırköy'de kuyumculuk yapan Atilla Şengül kendilerinin bulunduğu bölgede çeyrek altının daha çok satıldığını, fakat alım gücüne bağlı olarak bu satışların bölgeden bölgeye değiştiğini söyledi. Şengül, şöyle devam etti:



"Parası olmayan vatandaş gram altın alırken, geri kalanlar çeyrek altın almaya devam ediyor. Bu genellikle bütçeyle alakalı. Bakırköy gibi bir yerde çeyrek altın satışlarında herhangi bir düşüş yaşanmıyor fakat sosyo ekonomik durumu daha az olan lokasyonlarda gram altın satışlarının daha fazla olduğunu biliyoruz. Günde 25-30 tane gram altın satan meslektaşlarımız var. Mesela, Kapalıçarşı'da her iki tür de aynı oranda satılabiliyor"