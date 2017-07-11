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ALTIN

Altın ne kadar? (11.07.2017)

Altının gram fiyatı, 141 liranın üzerinde işlem görüyor

11 Temmuz 2017 Salı, 10:15:11 Güncelleme: 10:16:55 AA

Dün gün içinde ons fiyatındaki düşüşe paralel 140 liranın altını gören gram altın, bu seviyeden gelen alımlarla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla 140.9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün açılışta en düşük 140.5 lirayı görmesi sonrasında toparladı ve saat 10.00 itibarıyla yüzde 0.1 artışla 141.1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 232, Cumhuriyet altını da 945 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün 4 ayın en düşük seviyesi olan 1.205 doları görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla bugün 1.211 dolar seviyelerinde dengelendi

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında bekleyişin devam ettiğini belirterek, çarşamba ve perşembe günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın gerçekleştireceği sunumların yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.

Altının ons fiyatında Yellen'ın sunumuna kadar 1.200 dolar seviyesinin destek konumuna geldiğini dile getiren Memiş, "Piyasalar, Yellen'ın mesajlarını güvercin algılarsa, altının ons fiyatı 1.230 dolar seviyesinin üzerine çıkabilir. Ancak şahin bir açıklama, ons fiyatında 1.195 dolar seviyesini gündeme getirecektir." dedi.

Memiş, altının ons fiyatındaki düşüşlerin yatırımcısına alım fırsatı verdiğini kaydederek, gram altında ise 138-143 lira bandının takip edileceğini bildirdi.

 

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