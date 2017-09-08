Altın fiyatlarında son durum

Altın piyasasında, 9 işlemde 26 milyon 69 bin 838,40 liralık ve 9 işlemde 18 milyon 407 bin 691,24 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 516 bin 752,97 liralık ve 1 işlemde 298 bin 915,14 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Güneşgil Kuyumculuk İhracat İthalat Ticaret ve Sanayi ile Troy Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,96 değer kazandı.

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