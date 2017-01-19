Borsada "kör havuz" uygulaması kalkıyor

Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından düzenlenen "Kurumsal Yönetim Zirvesi'nde" konuştu.

Konuşmasında kör havuz uygulamasını sonlandıracaklarını söyleyen Karadağ ara bir çözüm kullanacaklarını belirtti.

KÖR HAVUZ NEDİR?

Hisse senedi işlemlerinde, gerçekleşen emirlerde taraf olan aracı kurum isimlerinin gizlenmesine İngilizce'de "dark pool", Türkçe'de ise "kör havuz"deniyor. "Kör havuz", büyük ve kurumsal yatırımcıların, gün içinde yaptıkları işlemleri diğer yatırımcıların takip edememelerini sağlıyor. Uygulama sistemde, anlık olarak işlemlerin hangi kurumdan yapıldığı görünmezken, gün sonunda belli bir ücret karşılığında veri terminalleri aracılığıyla yatırımcılarla paylaşılıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, Haziran ayında yaptığı açıklamada 2010 yılında hayata geçirilen hisse senedi işlemlerinde aracı kurum isimlerinin gizlenmesi uygulamasından vazgeçilebileceği sinyalini vermişti.

PAY PİYASASINDAKİLER İÇİN İNDİRİM

Karadağ konuşması sırasında pay piyasasında çalışanlar için sürpriz indirimler yapacaklarını da belirtti.

"Yatırımcı ilgisini yukarı taşıyacak ürünleri yatırımcılarla paylaşacağız" diyen Karadağ, "Loyalty kart uygulamalarından büyük hediyelere giden uygulamalara yer vereceğiz" diye konuştu.

Business HT