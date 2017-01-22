Bireyler ve kuruluşlar, bankalardaki mevduat hesaplarının yanı sıra yatırım hesaplarını da unutuyor. Buna göre yatırım kuruluşları tarafından Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) yapılan bildirimler çerçevesinde, 2017 yılı içerisinde toplam 38 bin 19 hesap zaman aşımına uğrayacak.

Gerçek ve tüzel kişiler, bankalardaki mevduat hesaplarının yanı sıra yatırım kuruluşları (aracı kurumlar ve bankalar) nezdindeki yatırım hesaplarında da emanet ve alacaklarını unutuyor.

En son talep, işlem veya yazılı talimat tarihi üzerinden 10 yıl geçtiği için zaman aşımına uğrayacak emanet ve alacakları olanlar arasında siyasi partiler, site yönetimleri, dernekler, okullar, kooperatifler, festivaller hatta savcılıklar bile bulunuyor.

Yatırım kuruluşları tarafından zaman aşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin tutarı 50 lira ve üzerinde olan hesap sahipleri önce iadeli taahhütlü mektupla uyarılıyor.

Bir sonraki takvim yılı içerisinde zaman aşımına uğrayacak olan emanet ve alacaklar, içinde bulunulan yılın nisan ayının başından bir sonraki takvim yılı sonuna kadar liste halinde yatırım kuruluşunun kendi internet sitesinde ilan ediliyor ve ilan edilen listeler mayıs ayı sonuna kadar YTM'ye de gönderiliyor.

Hesap sahipleri, en son işlem yaptıkları tarihten itibaren on yıllık zaman aşımı süresi içerisinde ilgili yatırım kuruluşlarına başvuruda bulunarak, unuttukları meblağı tahsil edebilecek.

Söz konusu sürede başvuruda bulunmayan hak sahiplerinin hesapları ise YTM'ye devredilecek.

Örneğin, en son işlem tarihi 2 Haziran 2007 olan bir hesap sahibi için 10 yıllık zamanaşımı süresi 2 Haziran 2017'te doluyor. Hesap sahibi 3 Haziran tarihinde yatırım kuruluşuna başvurması halinde, yatırımcıya herhangi bir ödeme yapılmıyor.

"2015'te 5 MİLYON 392 BİN TL GELİR ELDE EDİLDİ"

Konuyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, yatırım kuruluşları tarafından YTM'ye yapılan bildirimler çerçevesinde, 2017 yılı içerisinde 419'u tüzel, 37 bin 600'ü gerçek kişi olmak üzere toplam 38 bin 19 hesabın zaman aşımına uğrayacağını söyledi.

Bu hesapların toplam büyüklükleriyle ilgili olarak bugün itibariyle tam bir bilgi vermenin mümkün olmadığını belirten Ertaş, zira hesaplarda sermaye piyasası aracı da bulunabildiğinden bunların satışı veya değerlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Ertaş, ancak şu an itibariyle nakit-TL hesabı olup, 2017 yılı içerisinde zaman aşımına uğrayacak tüzel kişi hesaplarının değerinin 3 bin 706 lira, gerçek kişilere ait hesapların toplam değerinin ise 788 bin 764 lira olduğunu ifade etti.

Bunlar içerisinde en büyük değere sahip hesabın tüzel kişilerde 2 bin 322 lira olduğu bilgisini veren Ertaş, bu rakamın gerçek kişilerde 43 bin 577 lira olduğunun altını çizdi.

Ertaş, mevzuat gereği bir önceki yıl içinde zamanaşımına uğrayan emanet ve alacakların izleyen yılın ocak ayı içinde YTM'ye devredildiğini, devredilen sermaye piyasası araçlarından aktif bir piyasası olanların da nakde dönüştürülmediğine dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, 2015 yılı içerisinde zamanaşımına uğramış olup, 2016 yılı ocak ayında YTM'ye devredilen emanet ve alacaklarla ilgili olarak 682 bin 385 lirası nakit, kalanı pay ve menkul kıymet yatırım fonu satış geliri olmak üzere toplam 5 milyon 392 bin 122 lira gelir elde edilmiştir. 2016 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayan hesapların YTM'ye devir işlemleri yatırım kuruluşlarınca 2017 yılı ocak ayı sonuna kadar gerçekleştirilecektir."