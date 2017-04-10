Borsa yabancı raporu ile zirveye yaklaştı

BIST 100 endeksi, mart ayında iki kez test ettiği ve aşamadığı 91 bin -92 bin direnç bölgesine ulaştı. Analistler, mart ayında iki kez test edilen bu bölgenin banka hisseleri lokomotifliğinde aşılması durumunda tarihi zirve konumunda olan 93 bin 399 seviyesinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Endeks tarihi zirveyi 22 Mayıs 2013 tarihinde 93 bin 399 puana çıkarak görmüştü. Borsa İstanbul 100 endeksi, aynı gün 93 bin 178 puandan kapanarak en yüksek kapanışı gerçekleştirmişti.

RAPOR VE DİĞER FAKTÖRLER

Noor CM Menkul Değerler Satış Müdürü Mert Yılmaz, bugünkü yükselişte birkaç faktörün bir araya geldiğini söyledi.

Yabancı bir yatırım bankasının Türk bankacılık sektörüne ilişkin yayımladığı olumlu raporun özellikle banka hisselerinde alımların güçlenmesini sağladığını dile getiren Yılmaz, ayrıca Suriye'deki gerginliğin şimdilik dinmiş gibi görünmesi, geçen hafta Suriye'deki gelişmelere paralel TL varlıkların benzerlerine göre negatif ayrışması nedeniyle bu farkın yeni haftada kapatılmaya çalışılması ve beyaz eşya ile mobilya sektöründe vergi indirimi süresinin uzatılmasını da yükselişi destekleyen diğer faktörler olarak sıraladı.

EVET FİYATLANIYOR

Yılmaz, sanayi üretimi verilerinin şubatta beklentinin altında kalmasına karşın borsadaki hızlı yükselişte, yatırımcıların hafta sonu gerçekleştirilecek referandumdan "evet" çıkacağı beklentisini de fiyatlamaya başlamış olabileceklerini dile getirerek, "Dolar/TL 3,73-3,7350 seviyelerinde seyrediyor, BIST 100 endeksi ise 90 bin direncini kırıyor. Ben bu hafta piyasaların sakin olmasını bekliyordum, ancak oldukça hızlı bir şekilde başladık. Özellikle bugün güçlü alımlar, hatta güçlü yabancı alımları var gibi görünüyor." dedi.

Referandum sonucunun "evet" çıkması durumunda kısa vadeli de olsa piyasalarda iyimserliğin hakim olacağını, borsanın yükselirken, döviz kurlarının aşağıya gelebileceğini ifade eden Yılmaz, kısa vadeli pozitif etki sonrasında, jeopolitik riskler ve beklentinin gerçekleşmesi gibi sebeplerle satış baskısının artabileceğini göz ardı etmemek gerektiğini söyledi.

BORSA İSTANBUL POZİTİF AYRIŞTI

Gedik Yatırım Bankacılık Analisti Erol Gürcan ise BIST 100'ün birçok gelişmekte olan ülke borsasından da oldukça pozitif ayrıştığını belirtti.

Borsadaki olumlu seyrin ağırlıklı olarak bankacılık endeksinde gözlenen yaklaşık yüzde 6'lık artıştan kaynaklandığına dikkati çeken Gürcan, "Uluslararası bir yatırım bankası tarafından Türk Bankalarına ilişkin yayınlanan raporda, Türk Bankalarının çarpanlar açısından benzer ülke bankalarına kıyasla oldukça ucuz kaldığına atıf yapılması ile Garanti ve Akbank gibi endeks üzerinde ağırlığı yüksek olan bankaların hedef fiyatlarında yukarı yönlü yüzde 12 civarında revize yapılmış olması bugünkü yükselişin ana nedeni olarak değerlendirilebilir" açıklamasında bulundu.

Gürcan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından Türkiye’ye ilişkin büyüme tahminlerinde yapılan yukarı yönlü revize ile Başbakan Binali Yıldırım'ın nisan ayı sonunda bitecek olan mobilya ve beyaz eşyada yapılan vergi indiriminin eylül ayı sonuna kadar uzatıldığı ve esnafın prim ve vergi borçlarının yapılandıracağı açıklamasının toplam talebe olumlu katkı sağladığını dile getirdi.