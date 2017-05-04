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Fibabanka'nın tahvil ihracına 2.5 kat fazla talep

Fibabanka’nın toplam 300 milyon dolar değerli tahvil ihracına 2.5 kattan daha fazla, yaklaşık 800 milyon dolar tutarında talep geldi.

04 Mayıs 2017 Perşembe, 16:04:54 Güncelleme: 16:08:08 HABERTURK.COM

Fibabanka, 2027 vadeli tahvil ihracı için Citigroup ve Standard Chartered Bank’ı yetkilendirmiş ve 25 Nisan 2017’den itibaren İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde yatırımcı toplantıları gerçekleştirmişti.

İhraçta yıllık kupon oranı ise yüzde 7.75 olarak gerçekleşti. 

Fibabanka Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü M. Özyeğin, Fibabanka için bir ilk olan ve uluslararası piyasalarda yapılan bu ihracı büyük bir başarı ile tamamlamış olmaktan dolayı gurur duyduklarını ifade etti. Özyeğin, "İngiltere dahil olmak üzere Avrupa, Asya, Uzakdoğu ve Körfez ülkelerinden oluşan geniş bir coğrafyadan ihraç tutarının çok üzerinde gelen talep, uluslararası yatırımcıların Fibabanka’ya, Türk bankacılık sistemine ve Türkiye’ye duyduğu güvenin çok önemli bir göstergesidir. Bu tahvil ihracı, Fibabanka’nın sermaye yapısını daha da güçlendirerek bankanın büyümesine ve Türk ekonomisine verdiği desteği artırarak sürdürmesine olanak sağlayacaktır” dedi.

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