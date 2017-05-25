Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 112,88 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,21 yükseldi, holding endeksi ise yüzde 1,75 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,78 ile iletişim, en çok gerileyen ise holding oldu.

Analistler, güne sert düşüşle başlayan Koç Holding ve Sabancı Holding hisselerinin BIST 100 endeksini negatif etkilediğini belirterek, ilk açılışın ardından bu hisse fiyatlarındaki olası dengelenmenin endeksin normal seyrine dönmesini sağlayacağını ifade etti. Koç Holding ailesinin yurt dışında kurumsal yatırımcılara hisse satışı yapacağı haberi ile Koç Holding hisseleri güne yüzde 4,23 düşüşle başlarken, Sabancı Holding hisseleri de yüzde 2,25 değer kaybetti.

Dün, banka hisselerinde yoğunlaşan alımların öncülüğünde 98.794,90 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu da yüzde 0,61 artışla 98.313,77 puana taşıdı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün açıklanan tutanaklarında, üyelerin genel olarak bir sonraki sıkılaştırma adımını atmadan önce son dönemdeki yavaşlamanın geçici olduğunu gösteren daha fazla kanıt için beklemenin sağduyulu olacağını belirtmeleri öne çıkarken, çoğu üyenin ekonomik verilerin beklentileriyle uyumlu gelmesi durumunda sıkılaştırma için yakında bir adım daha atılmasının uygun olacağını söylediği görüldü. Ayrıca tutanaklarda neredeyse tüm üyelerin, gösterge faiz oranının beklenen patikada kalması durumunda bilançonun küçültülmesine bu yıl içinde başlanmasını uygun bulduğu ifade edildi. Tutanakların ardından dün New York Borsası, bugün de Asya borsaları günü yükselişlerle tamamladı.

Bugün başlayacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı ve OPEC toplantısının takip edileceğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinin 97.700 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yükseliş eğilimini sürdürebileceğini kaydetti.

Brüksel'de başlayacak, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kez katılacağı NATO toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili görüşmeleri çerçevesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile görüşecek.

Analistler, bu iki toplantıdan gelecek haber ve açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, Erdoğan'ın Avrupa liderleri ile yapacağı görüşmelerden, Türkiye-AB ilişkileri konusunda gelebilecek mesajların yatırımcıların odak noktasında olacağını kaydetti.