Migros'tan Kipa hisselerine ilişkin açıklama

Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin ("Kipa") toplam sermayesinin yaklaşık yüzde 95,50'sini temsil eden paylarının Migros Ticaret A.Ş.’ye devir işleminin tamamlanması sonrasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında, Kipa'nın sermayesini temsil eden diğer payların sahiplerine yapılan zorunlu pay alım teklifi süreci 12 Temmuz 2017 tarihinde sona eriyor.

Gerek A Grubu, gerekse B Grubu 1TL nominal değerli Kipa payları için pay alım teklifi fiyatı 2,2477 TL olarak tespit edildi.

Kipa hisse sahipleri, önümüzdeki 10 iş günü boyunca 09:00 – 17.00 saatleri arasında ellerindeki Kipa hisselerini anılan fiyattan Migros Ticaret A.Ş.’ne satma hakkına sahipler.

Pay alım teklif işlemleri 29 Haziran’da başlamıştı.