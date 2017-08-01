Borsa İstanbul'da son durum

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 168,28 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,30 artış gösterdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,48 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,74 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Güne değer kazancıyla başlayan ve 108.183,81 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, kar satışlarının etkisiyle düşüşe geçse de analistlerin önemli destek olarak gördükleri 107.500 seviyesinin üzerinde günü tamamladı.

Analistler, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın yılın 3'üncü Enflasyon Raporu sunumunda vereceği mesajların öne çıkacağını belirtti.

Yurt içinde temmuz ayı imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında Almanya, İngiltere ve ABD'de imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve olan 108.605,51 ve 110.000 puanın direnç, 107.500 ve 106.500 seviyelerinin destek konumunda olacağını bildirdi.

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