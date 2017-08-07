Borsa İstanbul'da, yabancı yatırımcıların bu yılki net alımları 1.8 milyar doları aştı

Borsa İstanbul verilerinden derlenen bilgilere göre, borsada, yılbaşından bu yana mart ayı hariç net alım yapan yabancı yatırımcılar, temmuz ayını da 206 milyon dolarlık alışla tamamladı.



Yabancı yatırımcının, temmuz ayındaki 206 milyon dolarlık alımıyla yıl başından bu yana gerçekleştirdiği net alım tutarı 1 milyar 834 milyon dolara yükseldi. Yabancı yatırımcılar aylık bazda bu yıl sadece mart ayında, 48 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yabancı alımlarının desteği ile temmuz ayında TL bazında yüzde 7.06, dolar bazında ise yüzde 7.12 yükseliş kaydetti. Endeksin temmuz kapanışı itibarıyla 2016 yılı kapanışına göre yükselişi ise TL ve dolar bazında yaklaşık yüzde 38'e ulaştı. Bu dönemde TL bazlı BIST 100 endeksi rekor üzerine rekor kırarak 108.000 puanı aştı.



YABANCILAR TEMMUZDA EN ÇOK HALKBANK HİSSESİ ALDI



Yabancı yatırımcılar 55.2 milyon dolarlık net alımla geçen ay en çok Halkbank hissesi tercih ederken, en fazla satış yaptıkları hisse senedi ise 24.4 milyon dolar ile Hacı Ömer Sabancı Holding oldu.



Temmuz ayında yabancı yatırımcıların en çok net alım yaptığı hisse senetlerinde Halkbank'ı 51.4 milyon dolar ile Turkcell, 36.5 milyon dolar ile Emlak Konut GYO, 34.3 milyon dolar ile Garanti Bankası ve 21.4 milyon dolar ile Pegasus izledi.



Yabancı yatırımcı tarafından Hacı Ömer Sabancı Holding'in ardından temmuzda en fazla satışın yapıldığı hisse senetleri ise 23.1 milyon dolar ile Tüpraş, 16.2 milyon dolar ile Koza Altın ve 16 milyon dolar ile Şişe ve Cam Fabrikaları oldu.

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