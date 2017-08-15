Borsa güne 110.000 puanın üzerinde başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 477.16 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0.33 ve holding endeksi yüzde 0.34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1.73 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0.62 ile elektrik oldu.



Dün güne değer kazancıyla başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, banka ve holding hisseleri öncülüğünde 109.608,15 puana kadar yükselmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 2.41 artışla 109.537,36 puandan tamamladı.



ABD-Kuzey Kore arasında başlayan ve iki tarafın çok sert açıklamalarıyla zirveye tırmanan jeopolitik gerginliğin, çok sayıda liderin tarafları sağduyulu olmaya çağırmasının ardından azalmaya başladı.



Analistler, bugün yurt içinde mayıs dönemi iş gücü istatistikleri, yurtdışında ise ABD'de perakende satışlar ve İngiltere'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.200 seviyesinin direnç, 107.500 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.

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