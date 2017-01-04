Dolar/TL, dün dolardaki küresel değer kazancı trendi ve beklentilerin üzerindeki enflasyon verisi ile tarihi zirve olan 3.6040'a kadar yükseldikten sonra bugün güne zirvenin altında 3.5850 civarında başladı.

Bankacılar bugün küresel piyasalarda dolar ve petrol fiyatları başta olmak üzere global gelişmelerin takip edileceğini içeride ise siyasi gelişmelerin izlenmeye devam edileceğini söylediler.

1 DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

1 EURO KAÇ LİRA OLDU?

Dolar endeksi dün 14 yılın yeni zirvesini görmesinin ardından kâr realizasyonuyla geriledikten sonra ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişe paralel olarak bu sabah yine zirve seviyelere yaklaştı. Dolar endeksi dün ABD imalat sektöründe iki yılın en güçlü büyümesine işaret eden ISM verisinin ardından 103.82 ile 14 yılın yeni zirvesine tırmandı. Ancak dün geç saatlerde kâr realizasyonuyla 103.0'a doğru gerileyen endeks daha sonra toparlanırken bugün yüzde 0.1 artıda 103.30 düzeyinde bulunuyor.

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İŞTE ALTIN FİYATLARI

ABD'deki ISM verisinin hammadde fiyatlarının hızla yükseldiğini ortaya koyması ise ülkede bu ay göreve gelecek

Trump yönetiminin enflasyonu yükseltmek için uygulayacağı politikaların sonuç vereceği yönündeki spekülasyonu güçlendirdi.

Tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvil ise dün spot kapanışta yüzde 11.63, valörde son

işlemde yüzde 11.52 bileşik seviyesinden gerçekleşti. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.03 seviyesinde valörde son işlem yüzde 10.92 seviyesindeydi.