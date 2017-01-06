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Dolar ne kadar ? (06.01.2017)

Dolar yeni güne 3.62 TL seviyelerinden başladı. Dolar dün 3.64 TL ile yeni tarihi zirvesini görmüştü

06 Ocak 2017 Cuma, 09:44:45 Güncelleme: 09:47:06

Dün 3.64 TL ile rekor seviyeleri gören dolar, güne 3.62 TL seviyelerinden başladı. Euro ise ilk işlemlerde 3.8326 TL'den satıldı. 

Yurtiçinde TCMB'nin TL'deki sert değer kaybına karşı faiz adımı atamayacağı endişesi, Fitch beklentileri ile siyasi ve jeopolitik gelişmelerin baskı altında tuttuğu dolar/TL dün 3.64 ile tarihi zirveyi gördükten sonra bu sabah 3.61 civarında hareket ediyor.
TL iç risklerin baskısıyla dün de negatif ayrışma trendini sürdürerek dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi olurken, ABD'de bugün açıklanacak tarımdışı istihdam verisi önemli olacak. Beklentinin üzerinde gelecek bir verinin dolarda değer kazancına buna paralel kurda da yükselişe neden olacağı belirtiliyor.

Fitch tarafından yayımlanan ülke notu değerlendirme takvimine göre Türkiye'nin negatif görünüm ile yatırım yapılabilir en düşük seviyede olan BBB- olan kredi notu hakkında değerlendirme 27 Ocak Cuma günü açıklanabilecek.

AHL Forex notunda yurtdışı kaynaklı taleplerin dolar/TL'de ciddi yükselişleri gündeme getirdiği, Fed tutanaklarından çıkan üyeler arasındaki ayrışmayı oldukça kısa vadeli fiyatlayan kurda yukarı yönlü potansiyelin korunduğu belirtildi.

Tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.28 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 11.41 oldu. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.67 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 10.85 oldu.

 

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