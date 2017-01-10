Dolar ne kadar? (10.01.2017)

Dün 3.7441 TL ile rekor kıran dolar, yeni güne 3.7350 TL seviyelerinden başladı. Ancak ilerleyen dakikalarda alımlar hızlandı ve dolar 3.7777 TL ile yeni tarihi zirvesini gördü. Euro ise 4 TL'nin üzerine çıktı.

Doların küresel piyasalarda değer kazanması ve Türkiye'ye tek yatırım yapılabilir notu veren Fitch'in 27 Ocak'taki değerlendirme tarihinin yaklaşması piyasalarda tedirginlik yarattığı söyleniyor.

1 DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

1 EURO KAÇ LİRA OLDU?

Tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.39, valörde son işlem yüzde 11.40 seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.93, valörde son işlemde yüzde 10.95 seviyesinde gerçekleşti.

BORSADA SON DURUM İÇİN TIKLAYINIZ