Geçen hafta 3.9421 TL tarihi zirvelerini gören ve Merkez Bankası'nın aldığı önlemlerle Cuma günü 3.72 TL'ye inen dolar, yeni haftaya 3.76 TL'nin üzerinde başladı.

Merkez Bankası geçen hafta iki kez Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini düşürmesi ve gerekirse yeni adımlar da atabileceğini belirtmesi ile dolar/TL tarihi zirveden yönünü aşağı çevirirken bankacılar bu hafta da gözlerin Merkez Bankası'nda olmaya devam edeceğini belirttiler.

1 DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

1 EURO KAÇ LİRA OLDU?

Merkez Bankası, TL'deki sert değer kayıplarının ardından Salı günü yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranlarında indirime giderken, bankalararası para piyasasında bankaların borç alabilme limitlerini 22 milyar TL'ye düşürmüştü.

Cuma günü ise bu tutar 11 milyar TL'ye çekilirken, Merkez Bankası gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında Merkez Bankası tarafından yapılan fonlama tutarının sınırlandırılabileceğini açıkladı.

Tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 11.51, valörde son işlemde yüzde 11.46 seviyesindeydi. 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvil dün spot kapanışta yüzde 11.30, valörde son işlemde yüzde 11.21 seviyesindeydi.

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