Dün 3.7685 TL'den kapanan dolar yeni güne 3.7610 TL'den başladı. İlk işlemlerde euro ise 4.0435 TL'den işlem gördü. Merkez Bankası'nın faiz kararı yaklaşırken dolar 3.74 TL'nin altına indi. Euro ise 4.0150 TL'nin altını gördü. Faiz kararı sonrası dolar 3.83 TL sınırına çıktı ve kısa süre sonra tekrar 3.77 TL'nin altına düştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cuma günkü açıklamaları ardından dolarda küresel değer kaybı ile yönünü aşağı çevirirken, faiz kararı sonrası piyasada gözler Cuma günü açıklanması beklenen Fitch değerlendirmesinde olacak.

1 DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

1 EURO KAÇ LİRA OLDU?

Tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.10, valörde son işlemde yüzde 11.19 oldu. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvil dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.24, valörde son işlemde yüzde 11.27 oldu.

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BORSA İSTANBUL TOPARLANDI.

Günün ilk yarısında yüzde 0,23 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 83.242,75 puandan giren Borsa İstanbul, faiz kararı sonrasında kazançlarını geri verdi ve dünkü kapanışının altına indi. İlerleyen dakikalarda Borsa İstanbul tekrar dünkü kapanışının üzerine çıktı.

TRUMP SONRASI DOLARDA KÜRESEL DEĞER KAYBI

Dolar dünkü kayıplarının ardından Asya piyasalarında değer kaybına karşı koymaya çalışıyor. Yatırımcılar ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarında korumacı bir tavır ortaya koymasının ardından Trump yönetiminin daha zayıf dolar ile ABD ekonomisi için rekabet avantajı yaratmaya çalışacağından şüpheleniyorlar.

Trump ayrıca dün de vergilerde "büyük" indirimler yapmaya ve piyasa düzenlemelerini gevşetmeye söz verdi. Trump ayrıca ABD'yi ticaret anlaşması Trans-Pasifik Ortaklığı'ndan (TPP) resmen çekme kararı aldı ve sınır ötesinden satın alınan ürünlerden "yüksek" vergi alınmasından bahsetti. Uzmanlar yatırımcıların vergi indirimlerine ise olumlu tepki vermediğine dikkat çekiyorlar.

Doların altı önemli para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks 99.899'a kadar gerileyerek 8 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra düne kıyasla yüzde 0.1 düşüş ile 100.060'ta bulunuyor.