DÖVİZ
24 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Merkez Bankası
DÖVİZ

Merkez Bankasının faiz kararı memnun etmedi

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Merkez Bankasının faiz artırımı ile ilgili açıklamalarda bulundu

24 Ocak 2017 Salı, 19:14:12 Güncelleme: 19:16:04 DHA

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Merkez Bankası toplantısından çıkan faiz kararının dövizdeki dalgalanmaya neden olduğu için piyasalarının beklentisini karşılamadığını söyledi.

Ticaret Odası 2017 yılı ilk toplantısını Gaziantep Sanat Merkezi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla yaptı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Beyhan Hıdıroğlu, Türkiye'nin içerde ve dışarıda çok önemli bir sınavdan geçtiğini söyledi. Türkiye'nin birden fazla terör örgütü ile mücadele ettiğini ama küresel odakların Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü bozamayacağını kaydeden Hıdıroğlu şöyle konuştu:

"Bize terör ile baş eğdirmeyenlerin, ekonomi ile vurmaya çalışıyorlar. Biz bu oyunlara asla gelmeyecek var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz. 2016 yılına baktığımızda Gaziantep'in tüm ülkeye umut olduğunu görüyoruz. Çünkü Gaziantep her şeye rağmen, 6.2 milyar ihracat yaparak en fazla ihracat yapan 5'inci il oldu. Türkiye geçen yıla olduğu gibi bu yıla da yoğun bir siyasi ve politik gündem ile girdi. Başkanlık sistemine geçiş öngören değişikliğin referanduma sunulması sürecinin başlamasıyla görüyoruz ki yılın ilk yarısında da siyaset ve ekonomi önde olacak. İş dünyasının ekonomi de bu yıl yaşanan kur artışları ile ilgili sınavı devam etmekte. Merkez Bankası toplantısından çıkan faiz kararı piyasalarının beklentisini karşılamadı ve dövizde yine dalgalanmalar meydana geldi. Bu durum vatandaş ve sanayicileri olumsuz etkiliyor. Bu kur sorunun biran önce çözülmesi gerekmektedir."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise 2016 yılının çok zor bir yıl olduğunu 2017 yılının barış, sağlık huzur getirmesini dilediğini söyledi. Gaziantep'in son 2 yılda çok zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Şahin, "Gaziantep çok zor bir süreçten geçiyor. Biz bu süreci birlik ve beraberlik içinde geçiriyoruz. Bu kadar sıkıntıya rağmen büyük eserler yapmayı başardık. Bu eserlerin yapımında siz iş adamlarının emeği büyük, hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
DÖVİZ

Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı açıklandı
En fazla dolar hesaplarında satış oldu
DÖVİZ

Vatandaş ne kadarlık döviz satışı yaptı?
Merkez, doların hızını kesmek için üç kurşun attı ancak bu kez de AP’ye takıldı
DÖVİZ

Dolarda yükseliş sürecek mi?
Dolar ne kadar oldu? (21.01.17)
DÖVİZ

Trump konuştu, dolar dakikalar içinde...
Dolar fiyatları ne kadar oldu? (20.01.17)
DÖVİZ

İşte doların son durumu!
ECB'nin faiz kararı sonrası dolar yükseldi
DÖVİZ

Dolar yeniden yükselişte!
Kamu alacağını 3,53 TL'de sabitledi
DÖVİZ

DOLARI 3.53 TL'DE SABİTLEDİ!
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına kitlendi
DÖVİZ

PİYASALAR NEFESİNİ TUTTU!
Dolar ne kadar oldu? (25.01.17)
DÖVİZ

DOLARDA SERT HAREKETLER!
Dolar fiyatları ne kadar oldu? (24.01.17)
DÖVİZ

DOLARDAN KARARA SERT TEPKİ!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
DÖVİZ

MERKEZ BANKASI KRİTİK FAİZ KARARINI AÇIKLADI!
Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi
DÖVİZ

MEHMET ŞİMŞEK'TEN 'FAİZ' AÇIKLAMASI!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme