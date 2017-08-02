Euro bu sabah 4.1871 ile tarihi zirvesini gördü

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, Cuma günkü tarım dışı istihdam verisi öncesinde bugün ABD ADP özel istihdam verisi ile San Francisco Fed Başkanı John Williams ile Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester'in yapacağı konuşmalar izlenecek.



Euro dün iki buçuk yılın zirvesi olan 1.1846 doları gördükten sonra hafif geriledikten sonra bugün yatay seyrederek 1.1806 dolarda bulunuyor.



Bu yıl dolar karşısında yüzde 12 civarında değer kazanan euro, politik riskler ve para politikası belirsizliğinin doları baskılamasının yanı sıra ECB'nin eninde sonunda aşırı gevşek para politikasını daraltması gerekeceği beklentilerinden de destek görüyor.



Buna paralel euro/TL bu sabah 4.1871 ile tarihi zirvesini gördü.



Dolar, yatırımcıların başta Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi olmak üzere bu hafta açıklanacak veriler için pozisyon almalarıyla 15 ayın en düşük seviyesinden ılımlı toparlanmasını sürdürdü.



Doların başlıca altı temel para biriminden oluşan sepet karşısında seyrini izleyen endeks ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüşten etkilenmedi. Dün 92.777 ile Mayıs 2016'dan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra toparlanan dolar bugün 93.090'da bulunuyor.



Dolar, Washington'u etkileyen siyasi karışıklık ve düşük enflasyon gibi Fed'in para politikasını sıkılaştırmasıyla ilgili belirsizlikleri artıran güçsüz ABD ekonomik verileriyle baskı altında bulunuyor.



Öte yandan Merkez Bankası dün açıkladığı enflasyon raporunda sıkı duruş mesajlarını tekrarlarken, bankacılar TL'nin dolar karşısında gelişmekte olan ülke para birimlerinden daha iyi bir performans sergilediğini söylediler.



TCMB, çıktı açığı ve gıda enflasyonunda yapılan güncellemeye paralel 2017 yıl sonu enflasyon tahminini Nisan raporuna göre 0.2 puan artışla yüzde 8.7 olarak revize ederken, 2018 yılı tahminini değiştirmedi.



TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşu sürdüreceklerini, ihtiyaç duyulursa ilave parasal sıkılaştırma yapabileceklerini söyledi.



Dün saat 1706'da 3.5170/3.5174 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah saat 0859'da 3.5340/3.5406 seviyesinde işlem gördü. Dün 3.8386/3.8397 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.8564/3.8636, 4.1611/4.1630 seviyesindeki euro/TL ise 4.1788/4.1871 seviyesinde.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz ve valörde son işlem yüzde 10.57 seviyesindeydi.



Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.53, valörde son işlemde yüzde 11.55 seviyesindeydi.

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