Bloomberg HT 7 yaşında

Türkiye’nin ekonomi platformu Bloomberg HT 7’nci yaşını kutluyor. Küresel finans merkezlerinden özel yayınlar, son dakika haberleri ve röportajlarıyla ilklerin kanalı olan Bloomberg HT, piyasalardaki hareketi takip ederek analizleriyle yeni bakış açıları yaratmaya devam ediyor. Bloomberg HT, Sabah Raporu, Küresel Piyasalar, 3. Seans gibi birbirinden özel programları, deneyimli ekran yüzleri ve usta yorumcularıyla 7’nci yılında yayını sürdürüyor.

Bünyesine, dinleyicilerin canlı bağlantılarla yorum yapabildiği, sorularına yanıt alabildiği ekonomi radyosu 92.7BloombergHT Radyo, en fazla takip edilen ekonomi sitesi BloombergHT.com ve analiz, yorum, infografik ve interaktif videolarla ekonomide haberin ötesine geçen internet sitesi BusinessHT. com’u da ekleyerek tüm mecralarıyla büyümeye devam eden Bloomberg HT, gün boyu canlı ekonomi yayını yapmayı sürdürecek.

Bloomberg HT’nin en çok ilgi çeken programlarından biri Sabah Raporu.

GAZETE HABERTÜRK