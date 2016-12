Binali Yıldırım: Türkiye'yi parmakla gösterilen 10 ülke arasına sokacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Tire ilçesinde "SÜTAŞ Ege Sütçülük Projesi, Tire Entegre Tesisleri" açılış törenine katıldı.

Tören öncesi Başbakanlık otobüsü üzerinden halka hitap eden Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milletvekili seçildiği İzmir'e ve Tire'ye gelmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Aliağa ilçesinde de önemli projelerin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yıldırım, "Şimdi de Tire'de tarımın ve hayvancılığın başkenti, Küçük Menderes'in, efelerin ovası, yiğit insanların bulunduğu İzmirlilerle beraberiz. Burada da 850 kardeşimize iş sağlayacak bin aileye iş ve ekmek kapısı olacak bir tesisin açılısını yapacağız. Tire'ye ve İzmir'e hayırlı uğurlu olsun. İzmir Türkiye'nin batıya açılan kapısı. İzmir olmadan Türkiye fotoğrafı eksik kalır. İzmir'in ilklerin şehri olduğunu huzurlarınızda ifade etmek isterim. İstiklal mücadelesinin başladığı ve zaferle noktalandığı şehrin adı İzmir'dir." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, İzmir'i, Ankara ve İstanbul'a otoyollar ve hızlı trenlerle bağladıklarını aktardı.

"2023 HEDEFLERİ İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞACAĞIZ"

Türkiye'nin 2023 yolunda emin adımlarla ilerlemesi için projeleri bir bir hayata geçirdiklerini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kısa süre önce açılışı yapılan Avrasya Tüneli, aynı zamanda İzmir'in de projesidir. İki kıtayı denizin altından birleştiren, Asya ve Avrupa'ya 4 dakikada geçilen bu muazzam eser İstanbul'un değil aynı zamanda İzmir'in de projesidir. Oradan çıkıp Osmangazi Köprüsü'nden geçip inşallah 2018'de 3 saatte, ver elini İzmir, olacak. Küçük Menderes ovasının yiğit insanlarını, çalışkan hanımlarını görüyorsunuz. Liderliğinizde (Cumhurbaşkanı Erdoğan) İzmir, Türkiye ile beraber 2023 hedefleri için gece gündüz demeden çalışacak ve mutlaka ülkemizi Türkiye'yi parmakla gösterilen 10 ülke arasına sokacağız inşallah. Yeter ki birliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz zarar görmesin. Bir olacağız. Tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet, teröre bu topraklarda asla fırsat vermeyeceğiz."

Başbakan Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Terörle bizi yormaya çalışanlar bilsin ki biz yorulmayız. Bu ülkenin birliğini, dirliğini, kardeşliğini bozmak isteyenlere karşı da pabuç bırakmayız. Evelallah bu projeler, bu çalışmalar, bu gayretler terörü de ülke gündeminden düşürecek en önemli faaliyetler olarak devam edecek. Açılan her tesis, yapılan her yatırım, ekmek olarak, iş olarak, hizmet olarak millete geri geliyor. Bu sebepten hükümet olarak, Türkiye için kim bir çivi çaktıysa her zaman yanında olduk, destekçi olduk, yardımcı olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarım stratejik bir sektördür. Türkiye ne kadar kalkınırsa kalkınsın ne kadar ileri teknolojiye sahip olursa olsun tarım her zaman Türkiye için öncelikli stratejik bir sektör olmaya devam edecektir. Göreve başladığımız günden bugüne çiftçimizin yüzü gülsün diye yorulmak, durmak nedir bilmeden çalışıyoruz. 2002'de 8 milyon ton olan süt üretimini 2015 yılı itibarıyla 19 milyon tona çıkardık. İki katından fazla bir artış sağladık. Süt ihracatını 24 milyon dolardan tam 235 milyon dolara yükselttik. Bugüne kadar öğrencilerimize 252 bin ton süt dağıtıldı. 14 yıllık çalışmaların sonucunda Türkiye, dünyada süt üretimi yapan 9 ülkenin bir tanesi. 2023'e gelmeden Türkiye, ilk 10 ülke arasında süt üretiminde yerini aldı."