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Ekim'de doğalgaz ithalatı azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, doğalgaz ithalatı ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,73 azalarak, 3 milyar 456 milyon metreküpe geriledi

29 Aralık 2016 Perşembe, 17:30:35 Güncelleme: 17:32:32 AA

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,73 azalarak, 3 milyar 456 milyon metreküpe indi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Doğalgaz Sektör Raporu'na göre, geçen yıl ekimde 3 milyar 745 milyon metreküp olan doğalgaz ithalatı, bu yılın aynı ayında 3 milyar 456 milyon metreküpe geriledi. Söz konusu dönemler itibarıyla doğalgaz ithalatındaki oransal azalış yüzde 7,73 oldu.

Toplam ithalatın 3 milyar 224 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 232 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı. En fazla doğalgaz ithal edilen ülke, 2 milyar 178 milyon metreküple Rusya olurken, bu ülkeyi 581 milyon metreküple İran, 463 milyon metreküple de Azerbaycan izledi.

DOĞALGAZ TÜKETİMİ %2,39 AZALDI

Türkiye'nin doğalgaz tüketimi ise ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,39 azalarak, 3 milyar 459 milyon metreküpe geriledi. Bu dönemde en çok doğalgaz tüketimi elektrik santrallerinde gerçekleşti.

Geçen yıl ekimde elektrik santralleri 925 milyon metreküp doğalgaz tüketirken, bu yılın aynı döneminde bu miktar yüzde 13,17 azalarak 803 milyon metreküpe geriledi.

Elektrik santrallerini, 610 milyon metreküple otoprodüktör elektrik santralleri ve 473 milyon metreküple konutlar izledi. Toplam doğalgaz tüketimi içinde konutlarda tüketilen doğalgaz oranı yüzde 13,70 olarak hesaplandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının doğalgaz depolama kapasitesini artırma yönündeki çalışmaları istatistiklere de yansıdı ve depolardaki doğalgaz miktarı ekimde de artmaya devam etti.

Geçen yıl ekimde 2 milyar 304 milyon metreküp doğalgaz depolanırken, bu miktar bu yılın aynı ayında yüzde 13,61 artarak, 2 milyar 617 milyon metreküp oldu.

Ekim ayında doğalgaz ihracatı ise yüzde 29,21 artışla 58 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti. Doğalgaz ihraç edilen tek ülke ise Yunanistan oldu.

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