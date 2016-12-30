Borajet SBK'ya satıldı

Bölgesel hava taşımacılığı yapmak için kurulan Borajet Havayolları'nın yeni sahibi SBK Holding oluyor.



Havayolunun sahibi Yalçın Ayaslı ile yabancı fonların Türkiye'deki çeşitli firmalara yatırım yapmasını sağlayan SBK Holding arasında Borajet'in satışı için el sıkışıldığı öğrenildi.

Karslı işadamı Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu SBK Holding'in bu satış için 260 milyon dolar ödeyeceği iddia edildi. SBK'ya satışın birkaç gün içinde duyurulacağı ifade ediliyor.

Filosunda 13 uçak bulunan Borajet, Fenerbahçe'nin de resmi sponsorları arasında yer alıyor.

Gökhan ARTAN/ İSTANBUL