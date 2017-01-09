TÜİK Kasım ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı

Buna göre sanayi üretimi geçen aya göre değişim göstermedi. Beklenti yüzde 0,8 artış yönündeydi. Yıllık bazda ise yüzde 3,6 olan beklentilerin altında yüzde 2,7 artış kaydetmiş oldu.

ELEKTRİK ÜRETİMİYLE DENGELENDİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, toplam üretimin elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe artan üretimle dengenelndiği görülüyor.

Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,2 azalırken, bu sektöre ait endeks yüzde 1,5 arttı ve toplam üretim bir önceki ayla aynı seviyede kalmış oldu.

Ekim ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 2, aylık yüzde 3,7 artmıştı. Beklenti yıllık yüzde 1,5, aylık yüzde 4 seviyesindeydi. Eylül ayında ise sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,1, aylık bazda yüzde 3,8 düşmüştü.