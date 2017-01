Bank of China Turkey, Türkiye'de faaliyete başlıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bank of China Turkey AŞ'nin gerekli sermaye şartı olan 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası ödenmiş sermayeyi Türkiye'ye getirdiğini ve faaliyet izni için kısa süre içerisinde başvuru yapmasının beklendiğini duyurdu.

BDDK'dan yapılan açıklamada, küresel bazda dünyanın en büyük yedinci bankası olan Bank of China Limited (BoC) tarafından Türkiye'de faaliyet göstermek üzere banka kuruluşu için kendilerine başvuruda bulunulduğu anımsatıldı.

Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda BDDK'nın 2 Mayıs 2016 tarihli ve 6880 sayılı kararı uyarınca BoC tarafından Türkiye'de 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası sermayeli mevduat bankası kurulmasına izin verilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda, Bank of China Turkey AŞ gerekli sermaye şartı olan 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası ödenmiş sermayeyi Türkiye'ye getirmiş olup, faaliyet izni için kısa süre içerisinde başvuru yapması beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

BANK OF CHİNA

Bank of China, Dr. Sun Yat-sen'in onayını takiben Şubat 1912'de resmi olarak kuruldu. Banka 1912-1949 yılları arasında ülkenin merkez bankası, uluslararası döviz bankası ve ihtisaslaşmış uluslararası ticaret bankası olarak hizmet vermeye başladı. Halka hizmet etme ve Çin'in finansal hizmetler sektörünü geliştirme taahhüdünü yerine getiren Banka, Çin finansal sektöründe lider bir konuma yükseldi ve birçok sıkıntıya ve aksama rağmen uluslararası mali çevrede iyi bir yer tuttu.

1949 yılından sonra, devlet tarafından belirlenmiş uzmanlaşmış döviz ticareti ve ticaret bankası olarak uzun tarihi üzerine kurulan Banka, Çin'in döviz işlemlerini yönetmekle görevlendirildi ve uluslar arası ticaret anlaşmasının sunumu ile ulusun dış ticaret gelişimine ve ekonomik altyapısına hayati destek verdi.

Yurt dışı fon transferi ve diğer ticaret dışı döviz hizmetleri. Çin'in reformu ve açılması sürecinde, hükümet, dış ticaret fonlarından ve gelişmiş teknolojileri kullanarak ekonomik kalkınmayı artırmak için sunduğu tarihi fırsatı değerlendirdi ve döviz ticaretindeki rekabet avantajlarını artırarak ülkenin kilit dış finansman kanalı haline geldi.

1994 yılında Banka tamamen devlete ait bir ticari bankaya dönüşmüştür. Ağustos 2004'te, Bank of China Limited kuruldu. Bankalar sırasıyla Haziran ve Temmuz 2006'da Hong Kong Borsası'nda ve Şangay Borsasında işlem görerek A-Share ve H-Share ilk halka arz başlatan ve her iki pazarda da çift listeye giren ilk Çin ticari bankası oldu. 2014 yılında Bank of China, Global Systemically Important Bank olarak yeniden seçildi ve gelişmekte olan ekonomilerden dört yıl üst üste Global Systemically Important Bank olarak belirlenen tek finansal kurum haline geldi.

Çin'in en uluslararası ve çeşitlendirilmiş bankası olan Bank of China, Çin anakarasındaki müşterilere, yanı sıra 41 ülke ve bölgede kapsamlı bir finansal hizmetler yelpazesi sunmaktadır. Banka'nın temel faaliyet alanı kurumsal bankacılık, kişisel bankacılık ve finansal piyasa hizmetleri dahil olmak üzere ticari bankacılıktır.

Tamamen sahip olduğu bağlı ortaklığı BOC International Holdings Limited, Banka'nın yatırım bankacılığı koludur. Bank of China Group Insurance Company Limited ve Bank of China Insurance Company Limited, hem 100'e ait iştirakleri, hem de Banka'nın sigorta işini yürütmektedir. Tamamıyla sahip olunan bir yan kuruluşu olan Bank of China Group Investment Limited, Banka'nın doğrudan yatırım ve yatırım yönetimi işini üstlenmektedir. Kontrol edilen bir iştiraki olan Bank of China Investment Management Co., Ltd, Banka'nın fon yönetimi işletmesini yürütmektedir. BOC Havacılık A.Ş. Ltd., tamamı iştiraki olan ve Banka'nın uçak kiralama işini yürütmektedir.

Çin Bankası, yüz yıllık geçmişi boyunca "mükemmeli takip" ruhunu onayladı. Ulus, ruhunu, bütünlüğünü omurgasına bütünleştiren, reform ve yenilikçiliği ön planda tutan ve "ilk önce" ilkesini ilke edinen Banka, endüstride yaygın olarak kabul gören mükemmel bir marka imajını inşa etti. Müşteriler. Yeni tarihi fırsatlarla karşı karşıya kalan Banka, toplumsal sorumluluklarını yerine getirir, mükemmeliğe çalışır ve Çin Rüyası'na ve Çin ulusunun gençleşmesine katkıda bulunur.