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İssizlik Sigortası Fonu
EKONOMİ

İşsizlik Fonu’nda 103 milyar birikti, 14 milyar lira dağıtıldı

İssizlik Sigortası Fonu'nda Mart 2002’den geçen yılın aralık ayına 103 milyar lira birikti

17 Ocak 2017 Salı, 03:13:24 Güncelleme: 03:20:01

İşsizlik Sigortası Fonu’nda, uygulamanın başladığı Mart 2002’den geçen yılın aralık ayına 103 milyar lira birikti. Bugüne kadar 5 milyon 123 bin 4 kişinin işsizlik ödeneği almaya hak kazandığı fonda, işsizlere toplam 14 milyar lira ödeme yapıldı.

Kendi isteği dışında işsiz kalan sigortalıların, işsiz kaldıkları dönemin belirli bir kısmında geçinebilmesini sağlamak için Mart 2002’de başlatılan işsizlik sigortası uygulaması kapsamında kurulan fona, geçen yıl aralık ayında işsizlik ödeneği almak için 140 bin 69 kişi başvurdu. Söz konusu ayda fondan 481 bin 573 kişiye toplam 371 milyon 680 bin 912 lira ödeme yapıldı.

GAZETE HABERTÜRK

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