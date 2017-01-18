İki deve Merkez Bankası perdesi

Son dönemde kurdaki yükselişi frenlemek için likiditeyi sıkma hamleleri yapan Merkez Bankası’ndan dün etkili bir atak daha geldi. Önce repo ihalesini ortadan kaldırıp örtülü faiz artırımı yapan Merkez, ardından bankalararası piyasada bankaların borç alabilme limitlerini 11 milyar liraya düşürdü. Üçüncü olarak gerektiğinde gecelik repo miktarında kısıntıya gideceğini de belirterek piyasayı sadece faizi yüzde 10 olan geç likidite penceresine yönlendiren Merkez’in dün dolara bir hamle daha yapacağı haberi piyasaya düştü.

Buna göre Merkez Bankası, döviz rezervlerini kullanmadan piyasalara döviz swaplarıyla müdahale etme amacını taşıyor. Kaynaklara göre, Merkez Bankası, uluslararası sermaye piyasalarından swap işlemleri ile döviz ihtiyacını gideren Türk bankalarına, bu işlemler için sözleşmede karşı taraf olmayı taahhüt edecek. Böylece Türk bankaları döviz swap işlemlerini Merkez Bankası üzerinden gerçekleştirecek.

Bankacılık kaynakları, Merkez Bankası’nın son dönemde Deutschebank ve Citibank’ın aracılık ettiği swap işlemlerini perdelemek ve kur üzerindeki spekülatif hareketleri engellemek için bu hamleyi yaptığını belirtiyor. Merkez Bankası’nın, yaptığı bu hamle ile bu iki yabancı banka üzerinden swap yoluyla TL kaynağını kurutmak amacında olduğu belirtiliyor. Güne 3.78 TL’den başlayan dolar, gün içinde 3.81’i aşsa da Merkez’in swap ile TL’ye destek olabileceği haberlerinin ardından 3.77’nin altına indi.

Sefer YÜKSEL / GAZETE HABERTÜRK