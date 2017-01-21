Trump ekonomiyi sağlam devraldı

ABD’de başkanlık koltuğu dün düzenlenen devir teslim töreniyle Barack Obama’dan, Donald Trump’a geçti. Yeni başkanın devraldığı ekonomik tablo ise oldukça tartışmalı. Kimileri yüksek kamu borcu nedeniyle Barack Obama’yı eleştiriyor. Diğer cephe ise Obama’yı kriz sürecini başarıyla aşmış bir lider olarak görüyor. Tarafsız bir gözle bakıldığında ise Obama’nın bu iki tanım arasında bir yerlerde olduğunu söylemek mümkün.

Obama 2009’da başkanlık koltuğuna oturduğunda ülke tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşıyordu. Patlak veren mortgage krizi küresel finans sistemini bir bütün halinde tehdit ederken kitlesel işten çıkarmalar ABD’de işsizlik oranının yüzde 10 seviyelerine taşıdı. Obama başkanlığının ilk döneminde toplam 1.5 trilyon dolarlık destek fonları ve vergi indirimleriyle büyük felaketi önledi. Borsalarda Mart 2009’dan itibaren başlayan çıkış ise özellikle teknoloji şirketleri için yeni bir dönemin başlamasına neden oldu. Apple ve Google gibi şirketler endeksleri peşlerinden sürüklerken Facebook, Airbnb ve Uber gibi şirketlerin küreselleşmesini sağladı. 2009 krizini tetikleyen bankalardan hiçbirinin başkan veya üst düzey yöneticisinin ceza almaması ise Obama döneminin en çok eleştiri alan konusu oldu.

Ayrıca yeni oluşturulan istihdamın tam zamanlı ve nitelikli olmamasının yanı sıra maaş artışının yıllık yüzde 0.25 seviyesinde tıkanması da geniş kitlelerin Obama’ya yüz çevirmesine neden oldu. Diğer bir ifadeyle Trump ne bir enkaz devralıyor ne de sorunsuz çalışan bir ekonomi. Ancak şu sıralar merakla beklenen konu Trump’ın ilk 100 günlük icraatından ziyade yeni başkanın ilk 10 günde ne yapacağı ile ilgili. Bekleyip göreceğiz.

IMF BAŞKANI CHRISTINE LAGARDE UYARDI: Trump dibe doğru yarış başlatabilir

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’a bir eleştiri de Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde’dan geldi. Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Lagarde, 2017’nin en büyük riskinin, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın izlemeyi planladığı yol haritasının vergiler, regülasyonlar ve ticarette ‘dibe doğru yarış’ başlatması olduğunu söyledi. Lagarde, Trump yönetiminin korumacı politikalarının ekonomi üzerinde muhtemelen olumsuz bir etki yapacağını ve ekonomik teşvik önlemlerinin olumlu getirisini sileceğini söyledi. Lagarde, “Toplamda net bir pozitif sonuç çıkmaz” dedi.

PARA SİHİRBAZI SOROS’UN KEHANETİ: Kabine seçimi başarısız yapacak

Milyarder yatırımcı George Soros, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın başarısız olacağını öngördü. İsviçre’nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına katılan Soros, ABD’nin diktatör olabilecek birini başkanlığa seçtiğini söyledi. Trump’ın kasım ayındaki seçim zaferinin ardından hisse senedi piyasalarında başlayan rallinin Trump’ın görevi devralmasının ardından zayıflayacağını savundu. Soros, yatırımcıların Trump yönetiminin politikalarının çevresini saran belirsizlikle karşı karşıya kalacaklarını tahmin etti.

‘ÇELİŞKİLER BİTİRECEK’

Rallinin Trump’ın regülasyonları azaltacağı ve harcamaları artıracağı şeklindeki seçim vaatleriyle başladığını hatırlatan Soros “Bu bir rüyaydı ve gerçek oldu. Şu anda belirsizlik tepe yapmış durumda. Trump’ın nasıl hareket edeceği öngörülemiyor. Belirsizlik, uzun vadeli yatırımların düşmanıdır. Bu nedenle piyasaların çok iyi olacaklarını düşünmüyorum” dedi.

Trump’ın başarısız olacağını düşündüğünü dile getiren Soros şöyle konuştu: “Kendisine rehberlik eden fikirlerin kendi özünde çelişkili olması, çelişkilerin danışmanları tarafından somutlaştırılması ve kabine seçimi nedeniyle Trump başarısız olacak.”

Soros’un fon yönetim şirketi Demokrat Hillary Clinton’ı desteklemişti.

‘MAY’IN IKTIDARI UZUN SÜRMEZ’

Soros, Avrupa Birliği’nin (AB) sarsılsa da dağılmayacağını öngördü. İngiltere Başbakanı Theresa May’in ise ülkesinin AB’den ayrılmaya hazırlanması ile birlikte görevde uzun süre kalamayacağını söyledi.

BÜYÜK ŞİRKETLER DİYALOGDAN YANA

Alman gazetesi Bild, Davos Zirvesi’ne katılan büyük şirketlerin CEO ve başkanlarına Trump döneminden beklentilerini sordu. Airbus, Deutsche Post DHL Group, Toyota, UBS, Bilfinger, Lufthansa ve Bayer yöneticileri Trump ile diyaloğun önemine vurgu yaptı. Yöneticiler Trump dönemi hakkında ekonomik anlamda iyimser görüş belirtti.

KAMU BORCU 19 TRİLYON $’I GERİDE BIRAKTI

GAZETE HABERTÜRK