İnşaat sektörünün sorunları çalıştayda tartışıldı

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) tarafından sektörün sorunlarının tartışıldığı çalıştay düzenlendi.



TOBB İkiz Kuleler'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, Özhaseki'nin özel sektörden gelen ve belediyecilik deneyimi olan bir bakan olduğunu söyledi.



Müteahhitlerin sektörün disipline edilmesini talep ettiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bizde 6 şiddetinde deprem oluyor, binalar yıkılıyor. Adamlar da 8 şiddetinde deprem oluyor, yıkılmıyor." diye konuştu.



İşi gerçekten yapabileceklerin tescillenmesi gerektiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Kendi içinde bağımsız çalışan, disipline eden, cezalandıran ve mesleğe giriş şartlarını organize eden bir yapıyı oluşturalım." ifadesini kullandı. Bu konuya ilişkin daha önce görev yapan iki bakanla çalıştıklarını ancak çalışmanın yarıda kaldığını anlatan Hisarcıklıoğlu, ilgili düzenlemeyi Bakan Özhaseki döneminde yapmak istediklerini kaydetti.



Çalıştaya katılanların ağırlıklı olarak özel sektörde faaliyet gösteren müteahhitler olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Bunlar yap-satçı. Ben de bir yap-satçı olarak söylüyorum. Ben 100 bin metrekare inşaat yapayım, en kral binayı yapayım ama devletin ihalesine girerken benim 100 bin metrekareyi adam yerine koymuyor. Öbür tarafta bin metrekare yapana, sağa sola belge... 'Kardeşim sen bin metrekare bitirdin.' Yahu ben 100 bin metrekare bitirdim. 'Sen özel yaptın' diyor. Sayın Bakanım benim ondan bir farkım yok. Bu sistemin düzelmesi lazım. Özele yaptın cezalısın, kamuya yaptın ödüllüsün."



"CEBİMİZ TIRNAK YARASINA DÖNDÜ"



Piyasanın rekabete açılması gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, rekabetin kaliteyi artırdığı gibi fiyatları da ucuzlatacağını ifade etti.



Sektörün yaşadığı bürokrasi kaynaklı sorunlara ve masraflara da değinen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:



"Kapısını çalmadığımız adam yok. İnşaatın başlamasından bitimine kadar imza attırmadığımız yer kalmıyor. İmzanın da ne anlama geldiğini özel sektörden geldiğiniz için siz çok iyi bilirsiniz. Cebimiz tırnak yarasına döndü. O bakanlık, bu bakanlık... Denetim, denetim, denetim... Hikayeden masal. Var mı denetim? Niye yıkılıyor bizim bina? Niye adam ölüyor? Bu kadar tedbirin olduğu başka ülke yok. Bizim binalar çürük oluyor. Bu kadar imza attırılırsa çürük olur tabii." dedi.



ATO BAŞKANI BARAN



Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da müteahhitlerin yurt içi ve yurt dışındaki başarılarını herkesin bildiğini belirtti.

ATO olarak müteahhitlerin her zaman yanında olduklarını kaydeden Baran, sektörün özellikle yurt dışındaki başarılarının daha iyi noktalara taşınması gerektiğini söyledi.



Kısa bir süre önce göreve geldiklerini anımsatan Baran, "Ben de inşaat sektörünün içinden geliyorum. Sektörün sorunları ve önündeki engelleri biliyoruz. Bunları çözmeyi bir vatan borcu sayıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Müteahhitlerin bürokrasi ile uğraşan değil bürokrasiden destek alan bir noktaya gelmesinin önemine işaret eden Baran, kamunun, özel sektörün önünü açması gerektiğini ifade etti.



Son günlerde yaşanan terör eylemlerine de değinen Baran, "Yıl boyuca değişik yerlerde yaşanan terör saldırıları ile ülkemiz hedef alınmıştır. Ülkemiz, şehitleri ve tankların önüne yatan vatandaşları sayesinde vatan olmaya devam etmektedir. Terör saldırıları ile Türkiye karıştırılmak isteniyor. Bu süreçte hepimize ciddi sorumluluklar düşüyor." dedi.



İMKON BAŞKANI TELLİOĞLU



İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu da son dönemlerde Türkiye'nin sıkıntılı günler yaşamasına karşın bunu karanlıktan aydınlığa geçiş süreci olarak gördüklerini dile getirdi.



Sektörün sorunlarını da anlatan Tellioğlu, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren inşaat gruplarında çalışanlar için mesleki yeterlilik belgesi şartı aranacağını hatırlattı.



Belgesi olmayan kişinin inşaat dışına alınmasının faaliyetin durdurulması anlamına geleceğinin altını çizen Tellioğlu, demek. "1 Ocak'tan sonra 'Ustalarımız kaldı, çalışamıyoruz' diye şikayet duymak istemiyorum. Bu konuda gerekli ikazı yapmış olayım." diye konuştu.



İnşaat sektörünün sahipsiz olduğunu savunan Tellioğlu, TOBB'un elinden geldiği kadar sektöre yardımcı olmaya çalıştığını kaydetti.

İmar Kanununun bütüncül bir anlayışla ve imar adaletsizliğini engelleyecek şekilde yeniden düzenlenmesini talep ettiklerini belirten Tellioğlu, "SSK, vergi, tapu harcı gibi sıkıntılarımız var. KDV iadesi son 3 hükümetin teşvik paketinde yer almasına rağmen ben hala ne olduğunu anlamadım. Sektöre can verebilecek teşviklerin sunulmasını istiyoruz." diye konuştu.



Müteahhitlik Hizmet Kanununun bir an önce çıkması gerektiğini vurgulayan Tellioğlu, "Müteahhitlik Hizmet Kanunu çıkarılmadan bu sektörün adam olması mümkün değildir. Bu kanun sektördeki çürükleri ayıklayarak kaliteli ve dinamik bir sektör oluşturur." değerlendirmesinde bulundu.



DİĞER KONUŞMALAR



Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Adem Ceylan da kurumun faaliyetleri hakkında bilgi verdiği konuşmasında, temel prensiplerinin çalışma hayatına nitelikli, mesleğinde yeterli eleman kazandırmak olduğunu kaydetti.



Bugüne kadar 48 mesleğe ilişkin belge zorunluluğu uygulamasının yürürlüğe girdiğini anlatan Ceylan, "Bunların 17'si inşaat sektörü ile ilgili. Artık bu sektörde çalışanların mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu var." dedi.



MÜSİAD Ankara Şube Başkanı İlhan Erdal da konuşmasında terör eylemleriyle ilgili tepkisini dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla yerli para kullanımı ile ilgili kampanya başlatıldığını hatırlatan Erdal, "Biz de 'Yerli param yerli malım' kampanyasını başlatacağız. Memleketin en büyük alıcısı kamu ama bizim ürünlerimiz kamuda kullanılmıyor. Bununla ilgili ciddi sıkıntımız var." diye konuştu.



İnşaat sektörüne ilişkin görüşlerini de paylaşan Erdal, "Merkezinde insan olan şehirciliği inşa etmemiz lazım. Bizler barınma yerleri değil yaşam alanları oluşturmalıyız. Birçok yer yeni inşa edildi ama bisiklet, yürüyüş yolu için ne kadar alanımız var?" diye sordu. Çalıştaya Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da katıldı.

