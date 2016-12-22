Selenium Retro'da dairelerin yüzde 80'i satıldı

Aşçıoğlu tarafından İstanbul Ataköy’de toplam 100 milyon dolar yatırımla hayata geçen Selenium Retro projesinde sona yaklaşılıyor. Proje kapsamındaki iki blokta yer alan toplam 396 dairenin yüzde 80’i satıldı. Projede yaşamın 2017 yılı Haziran ayında yapılacak teslimlerin ardından başlaması hedefleniyor.



Projelerini, gerçekleştireceği bölgenin yatırım ya da oturum gibi farklı ihtiyaçlarını analiz ederek hayata geçiren Aşçıoğlu’nun Ataköy’deki ikinci projesi Selenium Retro, 68 – 97 metrekare arasında alana sahip 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşuyor. Selenium Retro, daha fazla ışık ve daha fazla ferah mekan ihtiyacı doğrultusunda cumba ve balkon yer aldığı bir konsept ile inşa ediliyor.



Projenin yatay bölümünde 1000 metrekarelik kapalı sosyal tesis alanı bulunuyor. Bu tesiste kapalı yüzme havuzu, sağlık merkezi (SPA), fitness salonu, çok amaçlı kapalı spor alanları ile çocuk oyun alanları yer alacak. Bunun yanı sıra projede yer alan 1000 metrekarelik bir açık yaşam alanında da açık yüzme havuzu, güneşlenme terasları, cafe & bistro mekânları yer alarak Selenium Retro sakinlerinin hayatına renk katacak. Ayrıca proje kapsamında Selenium Retro sakinlerine hizmet edecek mağaza ve dükkânlar yer alıyor.



Selenium Retro; İstanbul Havalimanı’na olan yakınlığından D100 Karayolu’nun yanı başında yer almasına, metrobüs veya metro gibi toplu ulaşım araçlarına olan erişim imkanından bölgedeki hastane, okul ya da alışveriş merkezi gibi hayati önem taşıyan birimlere olan yakınlığıyla ister ofis, isterse konut olsun, büyük ilgi görüyor.

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