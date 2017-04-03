Emlak Konut GYO'dan ilk çeyrekte rekor satış geldi

Emlak Konut GYO, "Güçlü Türkiye için Birlik Vakti" kampanyasının da katkısıyla yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 878 milyon TL değerinde, 2 bin 833 adet bağımsız bölümün satışını gerçekleştirdi.

Emlak Konut GYO, yılın ilk çeyreğine ilişkin satış rakamlarını açıkladı.

Şirket, 3 aylık dönemde, KDV hariç 2 milyar 878 milyon TL değerinde, 410 bin 460 satışa esas brüt metrekarelik bağımsız bölümün satışını yaptı.

"Güçlü Türkiye için Birlik Vakti" sloganıyla 1 Şubat'ta başlayıp 2 ay sürerek yoğun ilgi gören kampanya kapsamında ise 2 milyar 801 milyon TL değerinde 394 bin 668 metrekarelik 2 bin 722 bağımsız bölümün satışı gerçekleştirildi. Kampanyanın ilk ayı olan şubatta 943 adet bağımsız bölüm satılırken, mart ayında bu rakam neredeyse iki katına çıkarak bin 779 adetlik satış yapıldı.

Geçen yılın aynı döneminde toplamda bin 200 adet bağımsız bölümün satışını yapan Emlak Konut GYO, 2017'nin ilk çeyreğinde bu rakamı 2 bin 833 adede çıkararak rekor satışa imza attı.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN BİRLİK VAKTİ" KAMPANYASINDA EN ÇOK 60 AY VADE TERCİH EDİLDİ

Konut ve bankacılık sektörlerinin el ele verdiği "Güçlü Türkiye için Birlik Vakti" kampanyasında 60 aya sıfır vade farkı, 120 aya yüzde 0,45 vade farkı ve 240 aya ise yüzde 0,79 vade farkı gibi ödeme koşulları yüzde 5 peşinat avantajı ile sunuldu.

Kampanya kapsamında kullanılan kredili satışlarda 0- 60 ay vade yüzde 72 oranında tercih edilirken, 61-119 ay yüzde 3, 120 ay üzeri vade ise yüzde 25 oranında tercih edildi.

"Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyasının satış rakamlarına göre, en çok satış yapan ilk 3 proje 610 adet bağımsız bölümle Nidapark Küçükyalı, 219 adet bağımsız bölümle Validebağ Konakları ve 209 adet bağımsız bölümle Ağaoğlu Maslak 1453 İstanbul projeleri oldu.

"HEDEFİMİZİN BÜYÜK BİR ORANINI DAHA İLK ÜÇ AYDA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, şunları kaydetti:

"Gelişen ülke ekonomimizde gayrimenkul sektörünün potansiyelini yakından takip ederek halkımızın istekleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda tarihimizde bir benzeri daha olmayan 20 yıla kadar uzayan vadelerle Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti kampanyamızı yaptık. Şimdi tabloya baktığımızda gerek genel anlamda ilk çeyrek sonuçlarımızdan gerekse kampanya kapsamında çıkan sonuçlarımızdan memnuniyet duyuyoruz.

Şüphesiz bu başarının arkasında güçlü Türkiye için çağrımıza kulak vererek ülkesine güvenen vatandaşlarımız yer alıyor. Bu vesileyle bugüne kadar desteğini her zaman hissettiğimiz halkımıza ve kampanyamıza katılan bankalarımıza teşekkür ederiz. Sene başında 8 milyar TL'lik bir hedef açıklamıştık. Hedefimizin büyük bir oranını daha ilk 3 ayda gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi olarak köklü geçmişimizden aldığımız kuvvet ile daha güçlü Türkiye için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz."