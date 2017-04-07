Belen Atik RES, Güriş İnşaat'a satıldı

Aksa Enerjinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, geçen yıl kasımda 232 megavat kurulu güce sahip 6 rüzgar santralinin 259 milyon dolara Güriş Şirketler Grubuna satışına yönelik anlaşmaya varıldığı hatırlatıldı.

Satış işlemlerinin 7 Nisan'da tamamlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi Bakanlığı ve Rekabet Kurumu tarafından Belen Atik RES'in satışı onaylanmış olup, Güriş İnşaat ve Mühendislik AŞ'ye satışı 7 Nisan 2017 tarihinde tamamlanmıştır. Satış bedeli olan 27 milyon dolar + KDV nakden ve defaten bugün tahsil edilmiş olup, Belen Atik RES'e ait kredilerin kapatılmasından sonra kalan 66 milyon 408 bin 822 liralık satış karı, Aksa Enerjinin kısa vadeli yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanılacaktır."