EMLAK
07 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Belen Atik RES, Aksa Enerji, Güriş İnşaat
EMLAK

Belen Atik RES, Güriş İnşaat'a satıldı

Aksa Enerji Üretim AŞ'ye ait Belen Atik rüzgar enerjisi santralinin (RES) 27 milyon dolara Güriş İnşaat ve Mühendislik AŞ'ye satıldığı bildirildi

07 Nisan 2017 Cuma, 16:59:54 Güncelleme: 17:35:17 AA

Aksa Enerjinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, geçen yıl kasımda 232 megavat kurulu güce sahip 6 rüzgar santralinin 259 milyon dolara Güriş Şirketler Grubuna satışına yönelik anlaşmaya varıldığı hatırlatıldı.

Satış işlemlerinin 7 Nisan'da tamamlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi Bakanlığı ve Rekabet Kurumu tarafından Belen Atik RES'in satışı onaylanmış olup, Güriş İnşaat ve Mühendislik AŞ'ye satışı 7 Nisan 2017 tarihinde tamamlanmıştır. Satış bedeli olan 27 milyon dolar + KDV nakden ve defaten bugün tahsil edilmiş olup, Belen Atik RES'e ait kredilerin kapatılmasından sonra kalan 66 milyon 408 bin 822 liralık satış karı, Aksa Enerjinin kısa vadeli yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanılacaktır."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Rönesans’ın gençleri geleceği tasarlıyor
EMLAK

Rönesans’ın gençleri geleceği tasarlıyor
EMS Butik Residence 0 faiz imkanı sağlıyor
EMLAK

Ems Yapı’dan Görülmemiş Konut Sahibi Olma Fırsatı!
Toplam 3.3 milyon lira satış gerçekleşti
EMLAK

Halka arz kazandırdı!
Emlak Konut GYO'dan ilk çeyrekte rekor satış geldi
EMLAK

Rekor erken geldi!
Ege'nin eski taş evleri "altın" değerinde
EMLAK

Bu dökük ev 750 bin lira!
Kiralara zam zamanı geldi
EMLAK

Kiralara zam zamanı geldi
Gayrimenkul sektörü stüdyo dairelere yapılan düzenlenmeyi destekliyor
EMLAK

STÜDYO DAİRE TARİHE GÖMÜLÜYOR...
TOKİ açık artırmayı 20 Nisan'da gerçekleştirecek
EMLAK

TOKİ AÇIK ARTIRMAYA HAZIRLANIYOR
6 bin 200'ün üzerinde konut satıldı
EMLAK

TOPLAM CİRO 5,9 MİLYAR TL OLDU
Belen Atik RES, Güriş İnşaat'a satıldı
EMLAK

27 MİLYON DOLARA SATILDI
Avcılar'da kat yasağı kalkıyor
EMLAK

AVCILAR İLÇESİ HAKKINDA FLAŞ KARAR!
İnşaat sektöründe ciro yüzde 6.9 oranında arttı
EMLAK

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE NELER OLUYOR?
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme