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Enerji Kimlik Belgesi
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Enerji Kimlik Belgesi zorunluğu 2020'ye ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından konutlar için 2 Mayıs'tan itibaren zorunlu hale gelecek Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alım-satım ve kiralama uygulamasının 2020'ye kadar ertelendiği açıklandı

28 Nisan 2017 Cuma, 09:18:31 Güncelleme: 09:31:53 Reuters

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 2 Mayıs'ta başlaması öngörülen binalarda enerji kimlik belgesiz alım-satım ve kiralama yapılamayacağı yönündeki uygulama 2020'ye ertelendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan binalarda enerji performansı yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelikle, "binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartının aranmasına" dair hükmün uygulanması 1 Ocak 2020'ye ertelendi.

Enerji Verimliliği Kanunu tarafından mevcut binalar için enerji kimlik belgesi çıkarılması için tanınan 10 yıllık süre 2 Mayıs 2017'de bitiyordu.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında her binanın alması gereken EKB, binaların enerji tüketimi ile CO2 emisyon değerlerini gösteren yasal bir belge olma özelliğini taşıyor.

Enerji Kimlik Belgesi uygulamasıyla  enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi ve çevrenin korunması amaçlanıyor. 

Yasal düzenlemelere göre, 2011'den sonra yapı ruhsatı alan yeni binalar için yapı kullanma izni aşamasında EKB alınması ve binanın enerji sınıfının minimum C olması gerekiyor.

Yapı ruhsatını 2011'den önce alan mevcut binalara yönelik yasal düzenlemede ise EKB'nin 2 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla alınmasının zorunlu olması ve bu binalarda enerji sınıfı sınırlaması yapılmaması öngörülüyordu.

Bakanlığın verilerine göre, uygulamanın başladığı 2011 yılından bu yana Türkiye genelinde toplam 541 bin bina EKB aldı. Bunların 480 bini yeni binalardan oluşurken, mevcut binalarda ise EKB alanların sayısı 61 bin oldu.

Mevcut binalarda EKB alma zorunluluğunun başlamasıyla bina ile dairelerin alım ve satımlarında bu belge olmadan işlem yapılamayacak

 

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YORUMLAR 0
  • Misafir 3 dakika önce
    Bu neyin uygulaması anlamadık. Enerjinin kimliğini belirlemek için vatandaş üste para mı verecek? Bakanlık çok istiyorsa kursun bir ekip gelip öğrenilsin. Zırt pırt paramız gitmesin boşuna. İyi olmuş ertelendiği.
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