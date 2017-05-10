Emlak Konut'tan 1.3 milyon metrekarelik 5 dev ihale

Emlak Konut GYO aralarında Galatasaray’ın Riva’daki arazisi ile Tariş Kooperatifler Birliği’nin İzmir Alsancak’taki arazisinin de olduğu 5 dev proje için düğmeye bastı. İstanbul Riva, Zeytinburnu, Tuzla ve 2 etaptan oluşacak İzmir Alsancak’taki 1 milyon 327 bin 352 metrekare büyüklükteki 5 proje için Haziran ve Temmuz aylarında ihaleye çıkılıyor.

EKO-KÖY RİVA İHALESİ 8 HAZİRAN 2017'DE



Emlak Konut GYO ile Galatasaray Spor Kulübü arasında 29 Haziran 2016’da imzalanan protokol kapsamında kulübün Riva’daki 1.076.020 metrekarelik arazisi için ihale başvuruları 12 Mayıs 2017’de başlıyor. Projenin ihalesi ise 8 Haziran 2017 Perşembe günü gerçekleştirilecek.





EKO-KÖY projesi doğal yaşam alanları sunuyor. Toplamda 869.522 metrekare konut alanına sahip olan arazide ayrıca 206.497 metrekarelik bir de özel orman alanı bulunuyor.



2 ETAP HALİNDE İHALEYE ÇIKACAK



Emlak Konut GYO ve Tariş Kooperatif Birlikleri arasında 1 Aralık 2016’da imzalanan protokol ile Emlak Konut GYO, İzmir Alsancak’ta Liman Arkası olarak bilinen bölgede yeni bir proje hayata geçiriyor.





2 etap halinde ihaleye çıkılacak projenin ilk ihale ilanı 15 Mayıs’ta ihalesi ise 12 Haziran’da yapılacak.



Projenin diğer etabının ihale ilanı 16 Mayıs’ta yapılırken ihalesi ise 14 Haziran’da gerçekleştirilecek.



Proje toplamda 143.366 metrekare büyüklüğünde iki etap üzerinden gerçekleştirilecek.



ZEYTİNBURNU İHALESİ 6 HAZİRAN'DA GERÇEKLEŞECEK



İstanbul Zeytinburnu Beştelsiz bölgesinde 96 bin 968 metrekare büyüklükteki arsa için Emlak Konut GYO 6 Haziran 2017’de ihaleye çıkıyor.



İstanbul’un ana arterlerinden olan D-100 karayolu ve Kennedy Caddesi arasında ayrıca Avrasya Tüneline yakın bir bölgede yer alan değerli arazideki projede turizm, ticari ünite, konut ve kamunun kullanımına açık park alanları bulunacak.





TUZLA PROJESİNİN BAŞVURULARI 17 MAYIS'TA BAŞLAYACAK



Emlak Konut GYO’nun İstanbul’un gelişen bölgelerinden Tuzla-İçmeler’de 10.998 metrekare alan üzerinde hayata geçirileceği proje de 17 Mayıs 2017 tarihinde ihale başvurularına başlanacak.





D-100 karayolu üzerinde Tuzla Devlet Hastanesi ve Tuzla Belediye ile komşu olan değerli bir arazi üzerinde ticari ünite, turizm ve konut olarak inşa edilecek.