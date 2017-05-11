Bakan Ağbal: Emlak Bankası faaliyete geçecek

Reuters'ın haberine göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen teklifin ilgili 10. maddesi ile emlak Bankası'nın marka değeri bilinirliği ve aktif varlıklarının yeterliliği dikkate alınarak, bu çerçevede tasfiye sürecinin sonlandırılması ve bankanın tekrar faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal komisyonda yaptığı açıklamada, "Bu yasal düzenlemenin sonunda BDDK nezdinde gerekli başvurular yapılacak ve banka faaliyete geçecek. Şu aşamada banka için bir özelleştirme ya da sektörel banka yapma planlarımız yok" dedi.

Ağbal önce bankanın yeni yönetiminin belirleneceğini ardından bu yönetimin hükümete bankanın geleceğine ilişkin bir plan getireceğini belirtti.

Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç de bankanın önemli bir marka değeri olduğuna dikkat çekerek "Bunu yok etmek doğru değil" dedi.

Görüşmeler sırasında verilen bilgilere göre bankanın şu an 256 milyon dolar karşılığı özsermayesi bulunuyor.