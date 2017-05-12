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Avcılar'daki kat sınırlamasına yeni düzenleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Avcılar ilçesinin Merkez, Ambarlı, Cihangir, Denizköşkler, Mustafa Kemal Paşa, Gümüşpala ve Üniversite mahallelerinde depreme dayanıklı modern yapılar inşa etmek ve hak kaybını önlemek amacıyla getirilen imar planı değişikliği teklifi onaylandı

12 Mayıs 2017 Cuma, 22:34:19 Güncelleme: 22:43:24 AA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde Avcılar ilçesinin Merkez, Ambarlı, Cihangir, Denizköşkler, Mustafa Kemal Paşa, Gümüşpala ve Üniversite mahallelerinde depreme dayanıklı modern yapılar inşa etmek ve hak kaybını önlemek amacıyla getirilen imar planı değişikliği teklifi kabul edildi.

İBB Meclisi'nin mayıs ayı toplantısının 5. birleşimi belediyenin Saraçhane'deki binasında gerçekleşti. Geçen ayki oturumunda tartışmalara neden olan Avcılar'ın 7 mahallesiyle ilgili imar planı değişikliği teklifini içeren komisyon raporu oylamaya sunuldu.

Avcılar'ın Merkez, Ambarlı, Cihangir, Denizköşkler, Mustafa Kemal Paşa, Gümüşpala ve Üniversite mahallelerinde mülk sahiplerine müktesebat haklarını geri veren 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifini içeren komisyon raporu onaylandı. Rapor AK Partili ve CHP'li Meclis üyelerinin "evet" oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.

Raporla ilgili söz alan Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, Avcılar halkına haklarını teslim eden bu iki madde için teşekkür ederek, "Avcılar halkı için hayati, bizler içinde insani ve vicdani bir görevdi. Avcılar meclisinde oy birliğiyle kabul eden, komisyonlarda yaptığı çalışmalarla meclise getiren, mecliste emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Avcılar'da 1982 yılı 1/1000 Ölçekli İmar Planı'na göre 5-6 kata kadar izin verilen binalar, 2008 yılında çıkartılan İmar Planı doğrultusunda 4 kata düşürülmüştü. 2008 yılında gelen değişiklik uygulaması ile 5 ya da 6 katlı binalarda ikamet eden ev sahipleri ise hak mahrumiyetine uğruyordu.

5-6 katlı binaların ev sahipleri, 2008 İmar Planı gereği Kentsel Dönüşümden faydalanmak isterlerse bina kat sayısı 4'e düşüyordu. Hak mahrumiyetini önlemek ve depreme dayanıklı modern yapılar inşası için yapılan imar planı değişikliği hem hak mahrumiyeti yaşayacak olan vatandaşların haklarını geri vermeyi, hem de eskimiş binalarının yenilenerek, olası bir afet durumuna karşı dayanıklı hale gelmesini amaçlıyor.

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