M2 İnşaat'tan Yalıkavak'ta özel proje

“Adres Yalıkavak” projesinde, büyüklükleri 165 ile 490 metrekare arasında değişen 46 villa ve daire yer alıyor. Projede ayrıca, sürpriz ya da kalabalık misafirlerin ağırlanabileceği bir de butik otel bulunuyor. Villa ve daireler, hayatı kolaylaştıracak akıllı ev sistemiyle tasarlanmış. Soğutma ve ısıtma için kullanılan VRV sistemiyle yüzde 30 enerji tasarrufu sağlanıyor. Doğadaki sıcaklığı yansıtabilmek için yapımında doğal malzemeler tercih edildi.

Trafikten ve onun yol açtığı gürültüden tamamen arındırılmış durumda ki projede yollar ve otoparklar yerin altında. Doğal yaşamın korunması için, otoparklara giden yollarda egzoz emici sistemler kullanıldı. Kot farkı ve özel mimari düzenlemeyle villaların karşısında eşsiz bir manzara uzanıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL ALANLAR

3 bin 250 metrekarelik sosyal alanda, çocuklar özgürlüğün tadını doyasıya yaşayabilecekler. Özellikle de 0-3 yaş grubu için tam bir çocuk cenneti olmaya aday. Onların bir yandan doğayla haşır neşir olmaları sağlanırken, öte yandan eğlenceden kopmamaları için de birçok etkinlik tasarlandı. Çocuklar havuzlar, tenis kortları, bilgisayar salonu, her türlü spora ve eğlenceye uygun yeşil sahalar gibi sayısız aktivitelerle vakit geçirebilecekler.

Tüm ailelerin kullanabileceği yarı olimpik havuz ve restorandan oyun salonlarına, gençler için sinema odalarından minikler için oyun odalarına kadar her ayrıntı düşünüldü. Saunadan hamama, pilatesten yogaya, kuaförden masaja kadar farklı hizmetler sunuluyor.

Projede hayat ve eğlence 12 ay boyunca canlı olacak. Daire sahipleri dinlenmenin tadını çıkarırken, house-keeping servisi de evlerin düzeni ve temizliğiyle ilgilenecek. Profesyonel ve deneyimli ekibiyle 7 gün 24 saat hizmet sunacak.

M2 İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, projeyle ilgili ayrıca şu detayları paylaşıyor:

"Bodrum için prestijli bir ‘Adres’ tasarladık. Proje, aynı zamanda büyük metrekare kullanım alanlarıyla benzersiz bir ferahlık sunuyor. Villaların 500 metrekare ile 1200 metrekare arasında bahçeleri ve özel havuzları olacak. Biz, sadece bir ev sunmuyoruz; Bodrum’un denizine, kumsallarına ve eşsiz manzarasına mandalina çiçeği kokuları da eşlik ediyor. Adres Yalıkavak sakinleri; antik yel değirmenleri, begonvillerle bezenmiş yemyeşil doğası, eğlence ve dinlence için seçkin mekânları ve her şeyden önemlisi seçkin komşulukları ile özel bir yaşam tarzı satın almış olacaklar."

Projede yaşam 2017 yılı Haziran ayında başlayacak.