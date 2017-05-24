Portekiz’e gayrimenkul yatırımında Türkiye üçüncü

Paladin Yatırım’ın kurucu ortağı Murat Coşkun, “Portekiz, diğer Avrupa Birliği ülkelerine göre çok daha makul bir yatırım yapılması durumunda oturma izni veriyor. 500 bin Euro değerinde gayrimenkul satın almak ve yılda 7 gün kalmak oturma izni için sunulan şartlar arasında yer alıyor. 30 yıldan eski, kentsel dönüşüme uygun mülklerde ise bu yatırım bedeli 350 bin Euro’ya düşüyor” dedi.

Konutun yanı sıra, Global Holding’in yolcu ve Yıldırım Holding’in yük limanlarına yaptığı yatırımların da bu rekor yatırım rakamlarına katkıda bulunduğunu belirten Coşkun, özellikle turizm alanında Portekiz’de yatırım yapma niyetinde olan şirketlerin bunlarla sınırlı olmadığına değindi.

Kira getirisi yılda yüzde 4

Portekiz’in son yıllarda Avrupa gayrimenkul pazarında en yüksek getiriyi kazandıran ülkelerden biri olduğunu belirten Coşkun, “Portekiz’de hem kira, hem de prim beklentisiyle alınan evlerin yıllık kira getirisi evin bölgesine göre değişiklik göstermekle birlikte yıllık ortalama yüzde 4 oranında oluyor” dedi.

Portekiz’e yatırımda Çinliler başı çekiyor

Tüm dünyadaki gayrimenkul sektörünü hareketlendiren Çinliler, Portekiz’de konuta yatırım yapan ülkeler arasında ilk sırada geliyor. Çinlileri, Portekizli’lerle aynı dili konuşan Brezilya takip ederken, üçüncü sırada Türkler yer alıyor.

Portekiz’in başkenti Lizbon’da kentsel dönüşüm projelerinin olduğunu belirten Murat Coşkun, son aylarda özellikle bu gayrimenkullere yatırımın arttığını dile getirdi.