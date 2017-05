GYODER’in yeni başkanı Feyzullah Yetgin oldu

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Olağan Genel Kurulu’nda yeni başkan ve yeni yönetim seçildi. Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin, GYODER'in yeni başkanı seçildi. Yetgin, "Türkiye gayrimenkul sektörünün gelişiminde çok önemli bir rol oynayan GYODER, sektörde değişime imza atmaya devam edecek" dedi.



Genel Kurul’a katılan üyelere, gerçekleştirdikleri önemli çalışmaları anlatan GYODER 2013-2017 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun ise şu açıklamalarda bulundu:



"Son derece verimli geçen bu faaliyet dönemlerimiz ile GYODER, sektörde çok daha güçlü ve etkili bir konuma geldi. Yönetim Kurulumuzun vizyon ve deneyimleriyle, ayrıca üyelerimizin de destekleriyle, sektördeki değişim ve dönüşümün mimarı olduk. Geniş katılımlı, geniş tabanlı bir yapı oluşturulup, her ölçekli bölgeden, her sektörel disiplinden temsilcilerin, yönetimde ve komitelerde bulunması ve onların bilgi ve deneyiminden yararlanılması gerekiyor. Yönetim, sürekli kendi performansını ölçecek işler yapmalı. Kendine yeni hedefler koymalı ve bu hedeflere ulaşıp ulaşamadığını sorgulamalı. Sektör için ‘Dostlar bizi işte görsün’ kabilinden zirveler, toplantılar değil, daha kalıcı işler yapılmalı. Konferanslar, raporlar, toplantılar, seyahatler her zaman ihtiyaca göre düzenlenmeli. Yönetim, beklenmedik olaylar karşısında acil pozisyon alma dinamizmine sahip olmalı" dedi.



GYODER’in ÖNCÜLÜĞÜ İLE SEKTÖRDE DEĞİŞİM SÜRECEK



Genel Kurul'da, GYODER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Aziz Torun’dan devralan Dr. Feyzullah Yetgin, "Türkiye gayrimenkul sektörünün gelişiminde çok önemli bir rol oynayan GYODER, bundan sonra da sektörde değişime imza atmaya devam edecektir. Gayrimenkul sektörünün gelişmesi için azimle, el birliğiyle çalışmayı sürdüreceğiz. Ortak amacımız, gayrimenkul sektörünün büyümesi, güçlenmesi ve Türkiye’nin daha güçlü bir ekonomiye sahip olmasına katkı sağlamaktır" dedi.





FEYZULLAH YETGİN KİMDİR?



1970 yılında İstanbul'da doğan Feyzullah Yetgin, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Çalışma Ekonomisi Bölümü'nde "Türkiye'de Leasing ve İstihdam" konulu tezi ile yüksek lisans çalışmasını tamamladı.



1989 yılında Kale Kimya A.Ş.'de başladığı iş hayatına farklı leasing şirketlerinde yöneticilik yaparak devam eden YETGİN, 2003-2009 yılları arasında T.C. Başbakanlık TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Son olarak 2010-2016 yılları arasında Çalık Emlak ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan YETGİN, 18 Temmuz 2016 tarihinde de Halk GYO A.Ş. bünyesinde Genel Müdür olarak göreve başladı.