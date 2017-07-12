Kimsenin satın almak istemediği evler

Miami'de izlenimi veren bu lüks ev aslında Brooklyn New York'ta ama 2013 yılından beri, tüm çabalara rağmen satılamıyor.
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4 sene önce 30 milyon dolardan piyasaya sürülen evin fiyatı gitgide düşüyor.
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Geçen sene 17 milyon dolar istenen evin şu andaki fiyatı 12.5 milyon dolara dek inmiş durumda.
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İç mekanı 2100 metrekare olan ev dört katlı ve toplam 14 odaya sahip.
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Milyonlarca dolarlık ev, yan duvarlarının zeminden tavana dek camla kaplı olması sayesinde evin her yerinden manzara görünebiliyor.
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Aynı nedenle villa her yerden ışık alıyor ama ev sahibine yetmemiş olacak ki, daire şeklindeki meditasyon odasının tavanıı da şeffaf bırakılmış.
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Tüm odalar alabildiğine geniş, iki büyük köşe takımına rağmen salon oldukça ferah görünüyor.
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Evin içerisinde 8 banyo ve kadınlara özel 2 de tuvalet bulunuyor.
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Dış tarafta ise 100 metrekarelik geniş bir havuz ve 2800 metrekarelik bahçe var.
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Dışarıda özel olarak yapılan alan misafirler için dinlence ve eğlence amaçlı kullanılabiliyor.
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Tepeden bakıldığında özel tasarlanmış kapalı alan böyle görünüyor.
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Evin kıyıya uzaklığı ise sadece 78 metre.
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Üstelik 2 teknelik bir marinası var.
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Evde 4 araçlık bir kapalı garaj ve dış alanında otopark da bulunuyor. Peki ev neden satılmıyor?
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John Rosatti ismindeki bir multmilyarderin yaptırdığı evin satılmama nedeni mafya olarak gösteriliyor.
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İddialara göre Rosatti'nin Colombo ailesinin yönettiği suç şebekesiyle bağlantıları var
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Evin sahibi Galina Anisimova da evi bu nedenle satmak istiyor.
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89 yaşındaki eski aktrist eve tüm ihtişamına rağmen alıcı bulabilmiş değil.
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Rus Paris Hilton olarak bilinen milyarder varis satılamayan lüks evler söz konusu olunca da yalnız değil.
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New York'un gözde bölgesi Manhattan'da bulunan bu ev de 4 yıldır alıcı bekliyor.
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2014 başlarında 44 milyon dolara satışa çıkarılan mülk hâlen satılabilmiş değil.
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Fiyatı önce 25 milyon dolara, son olarak da 19.75 milyon dolara inen evin özellikleri ve satılmama nedeni de bir o kadar ilginç.
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600 metrekarelik dairenin içerisinde pek çok olanak var. Zira bu bir akıllı ev.
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Ev otomasyon komuta merkezi, çamasır odası ve fitness salonu bulunabiliyor ve hepsi akıllı ekipmanlarla kontrol edilebiliyor.
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Yatak odası bir yatak odasından çok daha ötesi. İçeride bir panik ve güvenlik odası var. Kurşun geçirmez kevlar malzemeden yapılan odada 650 kilo ağırlığında 6 kilit mekanizmalı bir kapı var.
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Dairede bunun haricinde 3 yatak odası daha var ama onlarda panik ve güvenlik odası bulunmuyor.
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Fakat evin teras ya da bahçe olarak kullanılabilecek 280 metrekarelik dış alanı mevcut.
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Rahatlamak isteyenler için jakuzi ve minik bir havuz da düşünülmüş.
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Ev sahibi solaryum ve sauna sevenler için de bir yer ayırmış.
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Evin satılabilmesi için dekoru da değiştirilmiş. Örneğin bu alan önceden neon ışıklı, pembe bir akvaryum ve motosikletlerin sergilendiği bir kafes olarak hizmet ediyormuş.
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Akvaryum yerli yerinde ama motosikletler, özel garaja taşınmış.
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Evdeki renk tonları eskiye nazaran düşürülmüş, daha mat bir hava var.
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Mutfak bar taburelerine oturularak yemek yenebilecek büyük bir tezgaha ve duvarda da yazı yazılabilecek şık bir karatahta var.
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Film, dizi ve televizyon izlemek için özel ve sakinleştirici tonlarda bir oda yapılmış.
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Giyinme odası en çılgın alışveriş tutkunlarına dahi hizmet edebilecek büyüklükte.
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Alan Wanzig ismindeki borsa simsarı bu evden bir an önce kurtulmak istiyor.
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Zira kendisi Leonardo Di Caprio tarafından çok ses getiren Wolf of Wall Street filminde canlandırılmıştı ve filmdeki havuz sahnesi de bu evde çekilmişti. Wanzig evi neredeyse baştan aşağı değiştirmesine rağmen satamıyor.
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San Francisco banliyösündeki Çakmaktaş Evi olarak ünlenen bu yapı da 2015 yılından beri satılamayanlar arasında.
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StarWars'un yaratıcısı George Lucas, OJ Simpson ve ismi açıklanmaya bir Silikon Vadisi girişimcisinin evle ilgilendiği söylense de henüz satılamadı.
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Biraz acayip bir mimariye sahip olan ev ilk olarak 4.2 milyon dolardan satışa çıkarılmış.
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Betondan yapılan evin garip şekli, betonarme demirine ve havacılık araştırmalarında kullanılan balonlara püskürtme beton tekniği kullanılarak oluşturulmuş.
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1976 yılında inşaatı bitirilen bu ilginç yapının ilk rengi kirli beyazmış.
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Ev daha sonra turuncu ve pembeye boyanmış. Çevre sakinleri evin insandaki göz zevkini bozduğunu düşünüyor ve berbat buluyor.
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Evin içerisinde kimilerine pek de çekici gelmeyebilecek kiremit döşeme mozaikler ve sanat eserleri bulunuyor.
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Evin dışındaki mor ve turuncu tonlar içeride de hâkim.
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Standart bir yüksekliği olmayan tavan tüm dairenin kullanımını etkiliyor. Uzun boylulara ya da gösterişli dekor sevenlere pek uygun değil.
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Ev, 80'li yıllarda taşan bir akarsudan dolayı ciddi zarar almış ve tamire ihtiyaç duyduğu için mezata düşerek el değiştirmiş.
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Yenilenen evin mutfağında, gökyüzüne açılan şeffaf tavana sarkıtlarla bağlantı bağlanmış, ada şeklinde bir yemek masası dikkati çekiyor.
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Deneysel mimarisine rağmen evin içerisinde her türlü gereç ve imkân bulunuyor.
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Kimilerinin zevksizlikle suçladığı mimariyi dışarıdan görüp de merak eden de çok.
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1996 yılında son kez el değiştiren mülkün son satış fiyatı 800 bin dolar olmuş.
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San Francisco bölgesinin simgelerinden biri olarak kabul edilen ev 250 metrekare ve 3 yatak odası bulunuyor.
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Evin fiyatı son olarak 3.2 milyon dolara dek düşmüş vaziyette.
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Kim alacak bilinmez ama San Francisco'nun en garip evlerinden olan bu yapı bölgenin en büyük merak unsurlarından biri olmaya devam edeceğe benziyor.