EMLAK

Kimsenin satın almak istemediği evler

11 Temmuz 2017 Salı, 14:56:13 HABERTURK.COM

Mükemmel görünmesine ve milyonlarca dolar değere sahip olmasına rağmen dünyadaki bazı evleri imkânı olanlar dahi satın almıyor. İçlerinde yıllardır satılamayanlar var.

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    Miami'de izlenimi veren bu lüks ev aslında Brooklyn New York'ta ama 2013 yılından beri, tüm çabalara rağmen satılamıyor.

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    4 sene önce 30 milyon dolardan piyasaya sürülen evin fiyatı gitgide düşüyor.

  • 3 Kimsenin satın almak istemediği evler
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    Geçen sene 17 milyon dolar istenen evin şu andaki fiyatı 12.5 milyon dolara dek inmiş durumda.

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    İç mekanı 2100 metrekare olan ev dört katlı ve toplam 14 odaya sahip.

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