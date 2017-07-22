EMLAK
Dünyanın en pahalı binaları
21 Temmuz 2017 Cuma, 11:06:54 | Güncelleme: 22 Temmuz 2017 Cumartesi, 03:50:27
HABERTURK.COM
Ülkeler arasındaki en uzun gökdeleni yapma yarışı devam ederken Haberturk.com olarak dünyanın en maliyetli ve pahalı binalarını merak ettik. İşte ortaya çıkan ilginç sonuçlar
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BANK OF CHINA TOWER (1990) - HONG KONG
1 MİLYAR DOLAR
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Star Trek ve Transformers serilerinden de tanıdık olan 367.4 metrelik bina bir zamanlar Asya'nın en yüksek gökdeleniydi. 135 bin metre kare alana inşa edilmiş ve 72 kattan oluşuyor.
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43. katında halka açık bir gözlem terası da olan bina 1990 yılında 1 milyar dolara mâl olmuştu. Enflasyon hesaba katıldığında şimdiki parayla 1.86 milyar dolar ediyor.
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TRUMP TAJ MAHAL (1990) - ABD
1 MİLYAR 100 MİLYON DOLAR
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Şu an ABD Başkanı olan Donald Trump'ın rüya projesi Tac Mahal mimarisindeki kumarhane ve hotel 1990 yılında açıldı.
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Bir diziye de ismini veren meşhur Boardwalk bölgesinde olan tesiste 2000 odalık bir otel, birçok ünlü markanın restoranı ve polemik konusu olan bir striptiz kulübü de var. Ancak tesis 2016 yılında kapandı ve satılık.
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AVUSTRALYA PARLAMENTOSU (1988) - CANBERRA
1 MİLYAR 100 MİLYON DOLAR
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Kraliçe Elizabeth tarafından 1988 yılında açılan parlamento binasında 10 bin işçi çalışmıştı. Tasarımın merkezinde, parlamentoyu dörde bölen 460 metrelik kavisli, iki devasa duvar var.
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32 hektar alana kurulu yerleşke 107 metre uzunluğunda ve 4700 odaya sahip. Enerjisinin büyük bölümü Güneş'ten elde ediliyor. Her yıl 1 milyon ziyaretçi çekerek turizme de katkıda bulunuyor.
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WEMBLEY STADI (2007) - İNGİLTERE
1 MİLYAR 230 MİLYON DOLAR
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İngiltere Milli Takımı ve FA Cup finalinin vazgeçilmez mabedi eski Wembley yerine 23 bin ton çelikten yapılan 90 bin kişilik stat tam bir teknoloji harikası. 2618 adet tuvaletiyle de bir rekora sahip.
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133 metrelik kemer stadın en bilinen mimari yapıtaşlarından. 40 bin metrekarelik çatının üçte biri hareket edebiliyor. Atletizm organizasyonları, konserler için kapasiteyi 60 bine düşüren platform sistemi var.
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BURÇ HALİFE (2010) - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
1.5 MİLYAR DOLAR
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Dubai'deki dev gökdelen 829.8 metre uzunluğuyla dünyanın aynı zamanda en uzun binası. 161 kattan oluşan yapıda 24 bin 348 pencere var. Genellikle ofis, otel, restoran olarak kullanılıyor.
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Abbasi Halifesi Mütevekkil'in yaptırdığı Samarra Ulu Camii'nden esinlenilen gökdelen 270 metrelik bir fuaye alanına sahip. Binayı soğutmak için harcanan günlük enerji 46 megawatt. 13 bin ton buzu eritmekten farksız.
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PETRONAS İKİZ KULELERİ (1996) - MALEZYA
1 MİLYAR 600 MİLYON DOLAR
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Malezya'da bulunan 451.9 metre uzunluğundaki ihtişamlı kuleler 1998-2004 yılları arasında dünyanın en uzun gökdeleniydi. 88 kattan oluşan binada tam 40 asansör bulunuyor.
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Postmodern tarzı Arjantinli mimar Cesar Pelli'nin eseri. Felix Baumgartner, Alain Robert gibi atlamak ve tırmanmak isteyenlerin de gözdesi olan bina 1996 yılında açılmıştı. İçerisinde İslami motifler de var.
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BELLAGIO (1998) - ABD
1 MİLYAR 600 MİLYON DOLAR
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İtalya'nın Bellagio bölgesindeki Como Gölü'nden esinlenerek yapılan tesisin ön cephesindeki 3.5 hektarlık dev gölete ve fıskiyelere Ocean's Eleven başta olmak üzere pek çok filmden aşinayız.
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Las Vegas'ta bulunan çok amaçlı eğlence mekânında otel, kumarhane ve alışveriş merkezleri bulunuyor. Hatta botanik bahçesi ve sanat galeri de mevcut. Hiçbir lüksten de kaçınılmamış.
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ROYAL ADELAIDE HASTANESİ (2017) - AVUSTRALYA
1 MİLYAR 660 MİLYON DOLAR
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Avustralya'nın güneyindeki hastane ilk olarak 1841 yılında hizmete girmiş. Yenilenen 800 yataklı hastanede 6000 personel çalışıyor. Robotik teknolojiler kullanılan hastanenin eşi benzeri pek az. Üstelik hastane içi lojistik, yemek ve eğlence unsurları akıllı sistemlerle yönetiliyor.
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AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI (2015) - ALMANYA
1 MİLYAR 750 MİLYON DOLAR
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Frankfurt'ta bulunan Avrupa ekonomisinin merkezi 201 metre uzunluğunda ve 48 kattan oluşuyor. Anti kapitalistlerin tepkilerini sürekli üzerine çekse de atrium ve mimarisiyle Avrupa'nın simge yapılarından.
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THE PALAZZO (2007) - ABD
1.8 MİLYAR DOLAR
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İtalyan rönesansı ambiansını yansıtan Las Vegas'ın ünlü oteli, 67 metrekarelik en ufak odası ve toplam kullanım alanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en büyük oteli olarak girmişti.
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645,581 m2 zemin alanıyla Pentagon'un ana binasından da büyük olan The Palazzo bu açıdan ABD'de rakipsiz bir yapı. Tamamı suit 3068 ve 375 adet özel odaya sahip.
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TAIPEI 101 (2004) - ÇİN
1 MİLYAR 930 MİLYON DOLAR
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Taipei 101 açıldığında Petronas İkiz Kuleleri'nden dünyanın en uzun binası unvanını almıştı. 509.2 metre uzunluğundaki bina 101 katlı ve 61 adet asansör barındırıyor. İş merkezi özelliğinin yanı sıra çok sayıda sosyal faaliyet de mevcut
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Tayvan'ın doğusundaki deprem ve tayfunlara karşı özel olarak tasarlanan Taipei 101 gökdeleninde, bu devasa ayarlı kütle sönümleyici ya da harmonik soğurucu, afet anında titreşimi azaltmak için kullanılıyor.
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PRENSES KULESİ - DUBAI/BAE
2 MİLYAR 170 MİLYON DOLAR
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2012 yılında tamamlanan ve yapımı 6 sene süren 414 metrelik ihtişamlı gökdelen sadece oturma amaçlı kullanılıyor ve bu açıdan dünyanın en uzun 2. binası. 107 kattan oluşan yapıda her türlü imkân düşünülmüş.
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YANKEE STADYUMU (2009) - ABD
2.3 MİLYAR DOLAR
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New York Yankees beyzbol takımının 83 yıllık mabedi yerine 2006'da yapımına başlanan stat, 50 bin kapasiteye sahip ve dünyanın en pahalı stadı. Eski orijinal giriş ise 11 bin kireçtaşı ve granitle korunmuş.
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1100 adet HD monitörün bulunduğu yeni statta fiber internet bağlantısını sağlamak için 365 kilometre kablo çekilmiş. Stat, yazları futbol turnuvalarına da ev sahipliği yapıyor.
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CITY OF DREAMS (2009) - MACAU/ÇİN
2.4 MİLYAR DOLAR
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Türkçesi Rüyalar Şehri olan 4 binalık kompleks Hard Rock Hotel, Crown Towers Hotel ve the Grand Hyatt Macau'dan oluşuyor. 200 mağaza, 16 bin metrekarelik özel bulvar ve resimdeki su sahneli gösteri ve dans salonu en dikkat çekici unsurlarından.
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THE VENETIAN MACAU (2005) - MACAU/ÇİN
2.4 MİLYAR DOLAR
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3000 odalı otel aynı zamanda dünyanın en büyük casinosu. Spor ve eğlence için 15 bin kişilik özel bir salon barındırıyor. 39 katlı bina ünlü Cirque du Soleil'in evi olarak da biliniyor.
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WYNN RESORT (2005) - ABD
2.7 MİLYAR DOLAR
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87 hektar alanda 60 ila 650 metrekare arasında değişen 2716 odaya sahip otel 187 metre uzunluğunda.
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Sahtekarlığı önlemek için RFID teknolojisi kullanılan binada, bir otelde kurulmuş en geniş HDTV ve VOiP şebekesi bulunuyor. Tesis, birçok ünlü kulüp, gösteri ve onlarca mağaza ve restorana da ev sahipliği yapıyor.
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EMIRATES PALACE (2005) - BAE
3 MİLYAR DOLAR
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Kempinski tarafından işletilen 394 odalı otelin renkleri Arap çöllerindeki farklı renk tonlarındaki kumları yansıtmak için seçilmiş. Ana binada İslami mimariyi temsil eden dev bir kubbe var.
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Odalar genel olarak altın kaplama ve mermerle dekore edilmiş. Birçok uluslararası restoran ve mağazanın yanı sıra 1 kilometreden uzun özel bir plaja ve 2 helikopter piste sahip.
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ÖZGÜRLÜK KULESİ (2014) - ABD
3.9 MİLYAR DOLAR
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11 Eylül saldırısında yıkılan DTM İkiz Kuleler yerine yapılan nam-ı diğer One World Trade Center tam 546.2 metre yüksekliğiyle dünyanın en uzun 6. binası. Her katın 3800 metrekare kullanım alanı ve kurbanlar anısına bir müzeye de sahip.
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Rüzgar tüneli başta olmak üzere çok sayıda yeni teknolojinin kullanıldığı gökdelende terörist saldırılar ve güvenlik için saymakla bitmeyecek önlemler var. Merdiven boşlukları dahi güçlendirilmiş 90 santimetrelik beton duvarlarla desteklenmiş.
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THE COSMOPOLITAN OF LAS VEGAS (2010) - ABD
3.9 MİLYAR DOLAR
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184 metrelik Boulevard ve Chelsea kulelerinden otel ve kumarhane dünyadaki en büyük resortlardan biri olarak biliniyor. 2,995 oda, 28 bin metrekare restoran alanı ve 3200 kişilik de bir tiyatro salonu var.
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311 milyar dolarlık bir fonun sahibi ve dünyanın en büyük özel sermaye şirketlerinden Blackstone'un sahibi olduğu tesis geçen sene 893 milyon dolar ciro yapmıştı.
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APPLE PARK (?) - ABD
YAKLAŞIK 5 MİLYAR DOLAR
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Santa Clara Vadisi'nde yapımı sona gelen bina asfalt ve betondan oluşan 71 hektar alanı yeşile dönüştürme amacında. Tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışacak kompleks 12 bin personele ev sahipliği yapacak.
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Apple Park, dünyanın en büyük kavisli cam panelleriyle kaplı. 9.290 metrekarelik spor salonu, 1000 kişilik oditoryum ve sınırsız teknolojik imkânla Steve Jobs'un rüyasıydı.
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MARINA BAY SANDS (2011) - SİNGAPUR
5.5 MİLYAR DOLAR
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Marina Bay Sands, ilginç mimarisi ve yerden 191 metre yükseklikteki, 146 metre uzunluğundaki SkyPark ismi verilen bu ürkütücü fakat fantastik çatı havuzuyla çok popüler.
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55 katlı otelde 2561 oda bulunuyor. Ünlü şeflerin restoranları, müze, alışveriş merkezi ve 120 bin metrekarelik kongre merkezi de cabası. Artan maliyetler nedeniyle yapımı 2 yıl sarkan tesisin açılışından sonra 2 gün tatil ilan edilmişti.
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RESORTS WORLD SENTOSA (2010) - SİNGAPUR
7.16 MİLYAR DOLAR
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Sentosa Adası'na entegre tesis Singapur'un güney sahillerinde 7 otelin birleşiminden oluşuyor. 49 hektarlık alanda her türlü lüks ve sosyal aktivite düşünülmüş.
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1500'den fazla oda ve casino bir tarafa; Universal Stüdyoları Tematik Parkı, Akvaryum, Adventure Su Parkı ve dünyanın en büyük oşinaryum da bu dev komplekste dikkati çekiyor.
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OLKILUOTO NÜKLEER SANTRALI - FİNLANDİYA
8.5 MİLYAR EURO
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Olkiluoto nükleer enerji santrali Kuzey Avrupa’da gerçekleştirilen en büyük endüstriyel projelerden biri olarak dikkati çekiyor. 3 milyar euro ile açılan proje maliyeti 8.5 milyar euro seviyesine geldi.
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Her biri 860 MWe kurulu güce sahip 2 kaynar su reaktörünün yanı sıra bir de EPR reaktörü planlanmıştı fakat yaşanan sorunlar nedeniyle henüz bitmiş değil. 2018 yılında tamamlanması bekleniyor.
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TOKAMAK REAKTÖRÜ (2013) - FRANSA
14 MİLYAR DOLAR
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Proje Fransa'da sürse de uluslararası çapta yürütülüyor ve deneysel bir tarafı da var. 1950'li yıllarda Sovyet fizikçi Igor Yevgenyeviç Tamm tarafından geliştirilen ve iyonize olmuş gazları yani plazmayı belli bir yerde tutabilmek için toroydal manyetik alan üreten bir makinadır.
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Plazma çok sıcak bir madde olduğundan ve 100 milyon kelvin ısıya çıkabildiğinden plazmanın tutulabilmesi ve termonükleer füzyon gücü üretmek için manyetik alandan faydalanılıyor. Yapının 2019'da bitmesi bekleniyor.
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EBRAC EL-BEYT (2011) - SUUDİ ARABİSTAN
15 MİLYAR DOLAR
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Osmanlı mirası Ecyad Kalesi yıkılıp yerine yapılan kompleks, 601 metre yüksekliği ile Suudi Arabistan'ın en yüksek binası, dünyanın en yüksek ve en büyük otelidir.
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Kabe'yi içine alan Mescid-i Haram'ın yanındaki dev otelin 2 milyon LED ışıkla aydınlatılan saati 25 kilometre öteden ve her yönden görülebiliyor. 5 katlı alışveriş merkezi, sosyal alanlar, helikopter pistleri de bulunuyor.