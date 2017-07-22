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Dünyanın en pahalı binaları

21 Temmuz 2017 Cuma, 11:06:54 HABERTURK.COM

Ülkeler arasındaki en uzun gökdeleni yapma yarışı devam ederken Haberturk.com olarak dünyanın en maliyetli ve pahalı binalarını merak ettik. İşte ortaya çıkan ilginç sonuçlar

  • 1 Dünyanın en pahalı binaları
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    BANK OF CHINA TOWER (1990) - HONG KONG

    1 MİLYAR DOLAR

  • 2 Dünyanın en pahalı binaları
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    Star Trek ve Transformers serilerinden de tanıdık olan 367.4 metrelik bina bir zamanlar Asya'nın en yüksek gökdeleniydi. 135 bin metre kare alana inşa edilmiş ve 72 kattan oluşuyor.

  • 3 Dünyanın en pahalı binaları
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    43. katında halka açık bir gözlem terası da olan bina 1990 yılında 1 milyar dolara mâl olmuştu. Enflasyon hesaba katıldığında şimdiki parayla 1.86 milyar dolar ediyor.

  • 4 Dünyanın en pahalı binaları
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    TRUMP TAJ MAHAL (1990) - ABD

    1 MİLYAR 100 MİLYON DOLAR

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  • 5 Dünyanın en pahalı binaları
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    Şu an ABD Başkanı olan Donald Trump'ın rüya projesi Tac Mahal mimarisindeki kumarhane ve hotel 1990 yılında açıldı.

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