Adalar için hazırlanan imar planı kriz çıkardı

Çevre sakinleri ve Adalar Savunması kızgın: “Planla birlikte betonlaşma artar, doğal yaşam tehdit altında kalır. Ormanlık alanlar tehlikede. Üstelik planı hazırlarken bize sormadılar.” Belediye ise iddialara karşı çıkıyor

Adalar Belediyesi tarafından hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı son aşamaya geldi, yıl sonunda da askıya çıkması bekleniyor. Plan henüz askıya çıkmadı ama tartışılmaya başladı, hatta kriz bile çıkardı. Planın ayrıntılarının kamuoyuna sızmasıyla birlikte itirazlar yükseldi. Son birkaç gündür sosyal medyanın da gündemine gelen imar planının Adalar’ı ticarileştireceği ve ormanlık alanların yapılaşmaya açılacağı iddia ediliyor.



Gazete Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, plana itiraz edenlerin başında, Adalar Savunması geliyor. Bu planın uygulamaya konulmasıyla birlikte Adalar’da doğal yaşamın tehdit altında kalacağını savunan Adalar Savunması, planın yaratacağı tehlikelere karşı önlem alınmasını istiyor. Peki bu kadar eleştiri alan yeni imar planı neyi kapsıyor? Planın detaylarını Adalar Savunması’ndan Ömer Süvari’yle konuştum. İşte anlattıkları...

Adalar Savunması, yeni planla birlikte Büyükada’da 30 hektarlık alanın risk altında kaldığını iddia ediyor: "Planın yaratacağı tehlikeye karşı önlem alınmalı. Katılım talep ediyoruz..."





'NÜFUS 5 KATINA ÇIKAR ORMAN BETONLAŞIR'



"Planı Adalar Belediyesi hazırladı, İBB Meclisi’nden de geçti. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Koruma Kurulu’nun onayında. Oradan da geçtikten sonra Adalar Belediyesi’ne geri gelecek ve askıya çıkacak. Plan hazırlandı fakat Adalar halkına hiçbir açıklama yapılmadı. Planın ayrıntılarını, İBB Meclisi’ndeki komisyon raporlarından edindik. Planın paftasına ulaşmamız mümkün değil. Fakat bu raporlardan çıkan sonuçlara göre; Adalar tamamen eğlence ve rekreasyon alanı olarak planlanıyor. Yaşam alanından çok eğlence alanı olarak... Oysa Adalar böyle bir yükü kaldıramaz. Ulaşım, sağlık gibi yatırımlar yok. Ambulans getirmek için yıllarca eylemler yaptık. Nihayet Heybeliada’ya ve Büyükada’ya geldi. Burgazada ve Kınalı’da yok. Çok ciddi altyapı sorunları var. Kendi içinde bile sorunlarını çözemiyor. Şu anda 14 bin nüfusu var, bu planla birlikte 72 bin nüfus öngörülüyor. Büyükada’nın 44 bin, Heybeli’nin 28 bin nüfusa çıkması planlanıyor. Bu plan bodrum katlara iskân vermeyi, zemin katlara dubleks izni getiriyor, yerleşime açmayı öngörüyor. 2000 metrekare üzerindeki parsellerde 2. bina, 4000 metrekare üzerindeki parsellerde ise 3., 4. bina fırsatı veriliyor, böylece betonlaşma artacak"



'PLAN BÜTÜNÜYLE TURİZM ODAKLI'



Adalar Savunması'ndan Ömer Süvari, itiraz ettikleri noktaları şöyle açıklıyor:



-Plan bütünüyle turizm odaklı. 1000 metrekareyi aşan parsellerin hepsinde ev pansiyonculuğuna izin veriliyor. Adalar Belediyesi 1000 metrekare öneriyor, İBB ise 500 metrekareye indiriyor. Bu da 1200 evin pansiyon olabilme ihtimali demek. Bu evler pansiyon olacak ama herhangi bir denetim yok. Binalar tescilli mi, pansiyonculuğa uygun mu değil mi denetimi yok. zabıta personeli zaten sınırlı. Faytonları kontrol edemiyor, hem yetkisi, hem elemanı yok. ev pansiyonculuğunu nasıl denetleyecek?



-Adalar’da yaklaşık 150-200 özel mülkiyet alanı var, bu planla birlikte bunlar imara açılıyor.



-Ormanlık alanlar tehlikede. Çünkü plan, 2. ve 3. derece SİT alanları, eğlence ve rekreasyon alanı ilan ediyor. Küçük kır işletmeleri, orman işletmeleri, restoranlar yapılabilecek, ormana ücretsiz girmek mümkün olmayacak.





'HİÇBİR PLAN MÜKEMMEL DEĞİLDİR AMA BU KORUMACI BİR PLAN"



Yeni imar planıyla ilgili iddiaları Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç’a sordum ve şu yanıtı aldım: "Eleştirenlerin hassasiyetlerini değerli buluyorum. İmar kirliliği olmaması için hassasiyetleri önemli. Ancak birçok yanlış bilgi var. Bir kere Adalar’da 2B arazisi yok. Doğal SİT alanlarında kesin yapılaşma yasağı var. Fakat doğal SİT’lerin yeniden değerlendirileceği yönünde Çevre Bakanlığı’ndan açıklamalar var. Bu açıklamalar karşısında ben de endişeliyim. Ama ne 5000’lik ne de 1000’lik planlarda böyle bir şey var. 2. ve 3. derecede doğal SİT alanlarının yapılaşmaya açılması mümkün değil şu anda. Sadece demontabl yapılar yapılabilir. eğer doğal SİT alanlarının yeniden değerlendirileceği gündeme gelirse ne olur bilmiyorum. 1/5000’lik planda pansiyon her yere yapılabiliyordu. Metrekare sınırı olmaksızın yapılabilir. Biz bunu tehlikeli gördük. 1/1000’lik planda bitişik nizam binalarda pansiyon için komşu parselden muvaffakiyet getirdik. 1000 metrekarenin altında pansiyon yapılamaz hükmü girdik. İBB İmar Komisyonu’nda 500 metrekareye indi. Biz de pansiyon fazlalığından şikâyetçiyiz. Bu planda 2000 metrekareden sonra yüzde 10 emsal artışı var. Yani korumacı bir plan. Fazla bir yoğunluk söz konusu değil. Azami yükseklik 6.50 yani 2 kat. 1. bodrum katı iskân edilebilir fakat ayrı bir bağımsız bölüm olamaz. Bu, kısıtlayıcı hüküm, genişletici değil. 2000 metrekareye 200 metrekare imar yapılabiliyor. Adalar’daki halkın bir kısmı da bu plana korumacı olduğundan karşı. Yani eskisi gibi 12.50, 15.50 yükseklikleri olmayacağı için karşı çıkıyorlar. İBB’den oybirliğiyle geçti. 8 aydır Koruma Kurulu’nda inceleniyor. Hiçbir plan mükemmel değildir ama bu plan korumacı bir plandır"

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