Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi listesine 46 Türk firması girdi

Bu sayı ile Türkiye, 65 firma ile listede birinci sırada yer alan Çin’in ardından dünyada ikinci sıradaki yerini korudu. Üçüncü sırada 43 firma ile ABD bulunuyor.

Listeye Rönesans 38'inci sıradan girerken, geçen seneye göre 6 sıra birden yükseldi. Polimeks en büyükler sıralamasında 42'inci sırada yer alırken Enka da 72'inci olarak listedeki en büyük türk şirketleri ünvanlarını aldı.

“Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası İnşaat Firması"nın pazar büyüklüğü; 2013 yılında 544 milyar dolar iken, iki yıl üst üste yüzde 4.1 oranında azalarak 2015 yılında 501 milyar dolara geriledi. 2016 yılında ise yüzde 6.4 daralmayla 468 milyar dolar oldu.

TÜRK MÜTEAHHİTLERİN PAYI ARTTI

Uluslararası müteahhitlik pazarının son üç yılda toplam yüzde 14 oranında gerileme gösterdiği konjonktürde, Türk müteahhitlik firmalarının yurtdışında gösterdiği performans arttı. ENR listesindeki Türk firmalarının sayısı geçtiğimiz yıl 40'tan 46'ya yükselirken aynı dönemde pazar payı da arttı. Listedeki Türk firmaların toplam pazar payı 2013 yılında yüzde 3.8 iken 2014 yılında yüzde 4.3, 2015 yılında yüzde 4.6, 2016 yılında ise yüzde 5.5 olarak gerçekleşti.

Türk müteahhitlerin bölgesel gelirlerdeki payı Avrupa'da bir miktar azalırken ana pazarlarının tümünde artış gösterdi. Pazar payı Ortadoğu'da yüzde 7.9'dan yüzde 9.1'e, Asya'da yüzde 5.5'den yüzde 7.0'ye, Afrika'da yüzde 4.7'den 5.1'e çıktı.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, ENR listesinin açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Tüm dünyada yakından takip edilip referans olarak kabul gören bu rapora; aralarından 42 tanesi Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi olan toplam 46 firma ile damga vurmak ve firma sayısıyla tam 10 yıldır dünyada Çin'den sonra ikinci konumda bulunmak bizim için büyük övünç kaynağı. Geçtiğimiz dönemde küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler büyük oranda artmış, düşen enerji fiyatları nedeniyle enerji ihracatçısı ülkelerde gerçekleştirilen yatırımlar ivme kaybetmiştir. En büyük pazarlarımızdaki olumsuz gelişmelere rağmen firmalarımızın toplam gelirden aldığı payı yükseltmiş olmaları çok büyük bir başarı."

Engineering News Record

Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi

Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi listesi

ENR Türkiye firmaları