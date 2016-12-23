Elektrik üretimi azaldı, fiyatlar fırladı

Kışın bastırması üzerine konutlarda doğalgaz tüketiminin artması ve arzda yaşanan sıkıntı nedeniyle doğalgaz santrallarında elektrik üretimi önce yüzde 50, dün de yüzde 90 oranında kısıldı. Bazı santralların de arıza bildiriminde bulunması elektrikte arz sıkıntısını büyüttü. Bu gelişme üzerine serbest piyasada saatlik bazda bir kilovatsaat elektriğin fiyatı 1.9 TL’ye çıkarak, rekor kırdı.

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava, doğalgaz tüketimini bir anda zirveye taşıdı. Doğalgazda, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere bazı illerde tüketim rekor düzeylere çıktı. Günlük tüketim, özellikle konutlardan gelen yoğun talep üzerine 205 milyon metreküpü aştı. Bu düzey, Türkiye’nin doğalgaz alt yapısının sağlayacağı maksimum rakamı ifade ediyor. Enerji yönetimi, 205 milyon metreküpten sonra kesinti programı uyguluyor.

GAZ AKIŞI % 90 KESİLDİ

Enerji yönetimi, konutların yüksek gaz tüketim talebini karşılamak üzere hamle üstüne hamle yapıyor. Geçen hafta, gaz santrallarında üretim yarı yarıya düşürüldü. Konutlarda gaz tüketiminin artmasıyla 21 Aralık’ta gaz santrallarında kısıtlama yüzde 75’e çıkarıldı. BOTAŞ, dün de elektrik santrallarına doğalgazı yüzde 90 oranında kesti. Bazı santralların da arıza bildiriminde bulunması elektrikte arz sıkıntısını büyüttü.

FİYATLAR REKOR KIRDI

Arz açığına bağlı olarak serbest piyasada elektrik fiyatları uçtu. Saatlik bazda elektrik fiyatı saat 14.00 için 1.9 TL düzeyine kadar çıktı. Bazı saatlerde de fiyat 1.5 TL oldu. Ortalama fiyat da 58 kuruş olarak kayda geçti.

Enerji yönetimi, elektrikte arz-talep dengesini sağlamak için bazı adımlar attı. Demir çelik gibi sektörlerde elektrik kısıntısı gündeme geldi. Bazı illerde “gezdire gezdire” adı verilen bölge bölge birkaç saatlik elektrik kesintileri yapıldı. Böylece dengenin tutturulması hedeflendi.

Enerji yönetimi, elektrik fiyatlarının fırlamasında payı olabilecek santralların de peşine düştü. Arıza bildiren ya da üretimini kısan santrallardan tek tek bilgi alınıyor. Bu santralların, gerçeğe aykırı biçimde hareket edip etmediği kontrol ediliyor. Gerçeğe aykırı arıza bildiren ya da üretime girmeyen şirketlere ağır yaptırımlar uygulanacak.

EMO: KASIMDA ELEKTRİK TÜKETİMİ YÜZDE 6.5 ARTTI

Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) elektrik tüketim istatistikleri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre kasım ayında ekonomideki yavaşlamaya ve sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesine rağmen elektrik tüketimi geçen yıl kasım ayına göre yüzde 6.53 oranında arttı. “Son 5 yılın kasım ayı tüketimlerine bakıldığında bu yıl ilk kez elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 düzeyinde rekor artış gösterdi ve 22.7 milyar kilovat saat ile en yüksek düzeye ulaştı. Kasım ayında elektrik tüketimi; 2015 yılında 21,3 milyar, 2014 yılında 21 milyar, 2013 yılında 20 milyar, 2012 yılında ise 20.3 milyar kilovat saat düzeyinde bulunuyordu. Bu yılın kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 rekor artış gösteren tüketim, geçen yıl kasım ayında yalnızca yüzde 1.35 artmıştı.

BENZİNE 10 KURUŞ ZAM

Benzin fiyatlarına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam yapıldı. Benzinin litresi ortalama İstanbul’da 5.09 liradan 5.19 liraya, Ankara’da 5.12 liradan 5.22 liraya, İzmir’de de 5.11 liradan 5.21 liraya çıkacak.

Olcay AYDİLEK / GAZETE HABERTÜRK